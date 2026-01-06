Campeão do mundo com a França em 2018 marca de pênalti na Kings League Nations

Adil Rami marcou um dos gols no empate por 5 a 5 e ajudou os franceses a conquistarem o primeiro triunfo no torneio

A França conquistou sua primeira vitória na Kings League Nations ao superar a Argélia nos shootouts, após um empate eletrizante por 5 a 5 no tempo regulamentar. Um dos momentos marcantes da partida foi protagonizado por Adil Rami, ex-zagueiro da seleção francesa e campeão do mundo em 2018, que converteu o chamado pênalti do presidente e iniciou a reação dos Bleus.

O lance ocorreu quando a Argélia vencia por 1 a 0. Coube a Rami a responsabilidade da cobrança especial, uma das regras características da Kings League. O defensor bateu com força, no meio do gol, e marcou o primeiro tento francês no confronto.