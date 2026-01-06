Burnley x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Burnley x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragemApós demissão de Ruben Amorim, Red Devils tentam se reerguer no Campeonato Inglês
Sem vencer há dois jogos e em crise após a demissão do técnico Ruben Amorim, o Manchester United tenta retornar aos trilhos no Campeonato Inglês. Assim, é neste cenário que os Red Devils enfrentam o Burnley, nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), no Turf Moor, pela 21ª rodada, buscando colocar fim a sequência de tropeços contra times da parte de baixo — empatou com Wolverhampton (lanterna) e Leeds United (16º colocado).
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).
Como chega o Burnley
Penúltimo colocado do Campeonato Inglês com 12 pontos em 20 jogos, o Burnley venceu apenas três partidas na temporada. Dessa forma, o time chega para a partida ameaçado pela zona de rebaixamento. Entretanto, enfrentar o Manchester United em crise pode ser uma chance de ouro para reduzir a diferença para o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona, com 18 pontos.
Além disso, o jogo contra o Manchester United pode ser a melhor oportunidade do time recuperar a confiança na temporada. Afinal, o Burnley não vence há 12 partidas, incluindo dez derrotas e dois empates. Para o duelo contra os Red Devils, a principal esperança do time é o centroavante Broja.
Como chega o Manchester United
Após empatar com o lanterna Wolverhampton e com Leeds United, o Manchester United tenta se reerguer e voltar aos trilhos. Afinal, os Red Devils enfrentam mais uma crise depois da demissão do técnico Ruben Amorim, que criticou a diretoria após o último tropeço e foi desligado do cargo. O ex-jogador Darren Fletcher assume o cargo de forma interina para o jogo. Ele não terá Bruno Fernandes, Diallo e Mbeumo.
Na última temporada, o Manchester United fez a sua pior campanha no Campeonato Inglês desde 1992, quando começou a era Premier League. Em 2025/26, os Red Devils até que vem perdendo poucos jogos. Contudo, os resultados positivos também não aparecem. Assim, o time ocupa apenas o sexto lugar, mas ainda sonha com vaga nas competições continentais.
BURNLEY X MANCHESTER UNITED
Campeonato Inglês – 21ª rodada
Data e horário: 07/01/2025, às 17h15 (de Brasília)
Local: Turf Moor, em Burnley, Inglaterra
BURNLEY: Dubravka; Kyle Walker, Laurent, Ekdal, Humphreys e Lucas Pires; Larsen, Oguchukwu, Florentino e Anthony; Broja. Técnico: Scott Parker
MANCHESTER UNITED: Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Matheus Cunha e Lacey; Benjamin Sesko. Técnico: Darren Fletcher
Árbitro: Stuart Attwell
Auxiliares: Lee Betts e Timothy Wood
VAR: Craig Pawson
