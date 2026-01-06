Burnley x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem vencer há dois jogos e em crise após a demissão do técnico Ruben Amorim, o Manchester United tenta retornar aos trilhos no Campeonato Inglês . Assim, é neste cenário que os Red Devils enfrentam o Burnley, nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), no Turf Moor, pela 21ª rodada, buscando colocar fim a sequência de tropeços contra times da parte de baixo — empatou com Wolverhampton (lanterna) e Leeds United (16º colocado).

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).

Como chega o Burnley

Penúltimo colocado do Campeonato Inglês com 12 pontos em 20 jogos, o Burnley venceu apenas três partidas na temporada. Dessa forma, o time chega para a partida ameaçado pela zona de rebaixamento. Entretanto, enfrentar o Manchester United em crise pode ser uma chance de ouro para reduzir a diferença para o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona, com 18 pontos.

Além disso, o jogo contra o Manchester United pode ser a melhor oportunidade do time recuperar a confiança na temporada. Afinal, o Burnley não vence há 12 partidas, incluindo dez derrotas e dois empates. Para o duelo contra os Red Devils, a principal esperança do time é o centroavante Broja.

Como chega o Manchester United

Após empatar com o lanterna Wolverhampton e com Leeds United, o Manchester United tenta se reerguer e voltar aos trilhos. Afinal, os Red Devils enfrentam mais uma crise depois da demissão do técnico Ruben Amorim, que criticou a diretoria após o último tropeço e foi desligado do cargo. O ex-jogador Darren Fletcher assume o cargo de forma interina para o jogo. Ele não terá Bruno Fernandes, Diallo e Mbeumo.