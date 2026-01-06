Bruno Spindel cita “propostas ousadas” do Cruzeiro por Gerson e fala sobre reunião com Kaio Jorge

Apresentado nesta terça-feira, dirigente falou abertamente sobre as negociações nas quais a Raposa está envolvida neste momento / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro apresentou nesta terça-feira (6) o seu novo diretor de futebol. Bruno Spindel falou sobre o forte interesse no meia Gerson e o fim das negociações com o Flamengo pelo atacante Kaio Jorge, artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Assim, o novo dirigente demonstrou otimismo com as tratativas pelo jogador do Zenit, da Rússia.

“Nosso foco, todos sabem, está no Gerson. Temos todo nosso respeito pelo Zenit. Foram feitas duas propostas oficiais pelo atleta, que entendemos ser agressivas no ponto de vista comercial do Cruzeiro. Propostas ousadas, e nós sabemos que estamos fazendo esforço porque entendemos o quanto pode contribuir com o grupo e com o Cruzeiro”, declarou o diretor. Inicialmente, o Cruzeiro ofereceu 12 milhões de euros fixos, mais a ida do zagueiro Jonathan Jesus, que interessa ao Zenit e também está avaliado em 12 milhões de euros. Aliás, as negociações prosseguem, com o Cabuloso podendo esticar a corda um pouco além de 25 milhões de euros, sem incluir o defensor no negócio. Novo diretor explica plano do Cruzeiro para contratar o meia De acordo com Spindel, parte das tratativas se concentram em convencer os russos de que os valores oferecidos estão dentro do valor de mercado. Aliás, Gerson chegou ao futebol europeu em julho após o Zenit pagar 25 milhões de euros ao Flamengo. Até o momento, o meia disputou 12 partidas no Leste Europeu. “É um clube que não precisa do recurso, o que tem é uma estratégia para convencer o clube de que é uma boa proposta e que a melhor coisa é essa transferência. Vamos fazer todo o esforço pelo atleta, que vai somar muito ao clube em relações com atletas, no campo e em liderança”.

Além disso, Spindel explicou que o esforço para contratar Gerson por estes valores faz parte de um projeto que vem sendo construído nos últimos anos. “A proposta só é ousada porque tem o contexto da manutenção do elenco, do que ele pode somar e pelo momento que o Cruzeiro tem, de reconstrução e investimento de infraestrutura. Colocando mais alternativas para suportar a temporada, vamos colocar o Cruzeiro mais perto do sonho de voltar a vencer. Respeitamos o Zenit, mas entendemos que é uma proposta muito vantajosa pelo atleta. Se não fosse o contexto, o Cruzeiro não faria”. Negociação com o Flamengo por Kaio Jorge Nas últimas semanas, o Flamengo fez algumas propostas ao Cruzeiro para contratar o atacante Kaio Jorge. O Rubro-Negro chegou a oferecer 32 milhões de euros (R$ 207 milhões), envolvendo o valor de mercado de Everton Cebolinha. No entanto, a Raposa rejeitou a oferta. Após pedir 50 milhões de euros para liberar o jogador, o clube mineiro decidiu encerrar as negociações com os cariocas após conversar com o artilheiro do Brasileirão de 2025.