Benfica x Braga: Onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo vale pela semifinal da Taça da Liga, e quem vencer decidirá o título contra o Guimarães. O Benfica é o atual campeão / Crédito: Jogada 10

Benfica e Braga disputam, nesta quarta-feira (7), uma vaga na final da Taça da Liga de Portugal. Assim, o jogo será às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa. Dessa forma, o vencedor enfrentará o Vitória de Guimarães que, por sua vez, eliminou o Sporting numa virada com gols nos acréscimos, nesta terça-feira.

A Taça da Liga (ou Allianz Cup) é, atualmente, a terceira competição em importância no futebol português, ficando atrás apenas do Campeonato Nacional e da Taça de Portugal. Criada em 2009, o torneio tem o Benfica como maior vencedor e atual campeão, com oito títulos conquistados. Por outro lado, o Braga já levantou o troféu três vezes: em 2013, 2020 e 2024. Onde assistir Quanto à transmissão, o canal Disney+ exibe a partida a partir das 17h (horário de Brasília). Como chega o Benfica O Benfica chega para o confronto com vários desfalques. Entre eles, o meio-campista Enzo Barrenechea, o zagueiro António Silva e o lateral-direito Alexander Bah. Neste último caso, o jogador sofre com uma grave lesão no joelho e deve permanecer afastado por um longo período. Além disso, Bruma e Lukebakio não se recuperaram a tempo e também desfalcam a equipe. “Temos vários lesionados e, por isso, estamos buscando jogadores do time B para compor o banco. Além do mais, estamos disputando muitas partidas em janeiro, mas essa sequência também pesa para o Braga. Ainda assim, temos bons jogadores para suprir as ausências. Se António Silva está fora, há Tomás Araújo e Otamendi, por exemplo”, afirmou o técnico José Mourinho.

O treinador também não acredita que o Braga vá atuar de forma defensiva, apenas para levar a decisão para os pênaltis. “Pelo que conheço do Braga, e mesmo sem uma relação próxima com o Carlos Vicens, conhecendo o processo de formação do clube, não acredito que eles pensem em aguentar até os 90 minutos para depois decidir nos pênaltis. Assim, tem tudo para ser um bom jogo, como aconteceu há poucos dias em Braga pelo Campeonato Português”, disse o treinador, ao lembrar o empate por 2 a 2 entre as equipes, em 28 de dezembro. Como chega o Braga O técnico Carlos Vicens também enfrenta problemas defensivos para a semifinal, uma vez que Gustaf Lagerbielke dificilmente estará em campo. Além disso, Samy Merheg, recém-contratado, ainda não deve fazer sua estreia. Da mesma forma, o atacante Amine El Ouazzani e Sandro Vidigal seguem como desfalques, assim como Niakaté, que está com sua seleção na disputa da Copa Africana de Nações.

Mesmo diante desse cenário, Vicens reconhece o favoritismo do Benfica, mas acredita que o Braga tem um elenco forte e, portanto, condições de garantir a vaga na final. “Precisamos fazer um jogo de alto nível para alcançar mais uma final. Nos últimos jogos, estamos enfrentando alguns problemas defensivos, mas não vejo isso como desorganização, e sim falhas pontuais. Por isso, esse tipo de erro não pode se repetir, porque custa pontos e porque queremos estar na final da Taça da Liga”, afirmou.