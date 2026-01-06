Benfica inaugura hotel em antiga sede histórica; saiba detalhes

Espaço conta com diversos elementos que recordam momentos emblemáticos da história dos Encarnados como a Taça Eusébio / Crédito: Jogada 10

O Benfica inaugurou na região central e comercial de Lisboa, nesta terça-feira (06/01), um espaço que funciona como hotel. O presidente Rui Costa foi o responsável por conduzir o lançamento do empreendimento, situado na histórica sede do clube, na Rua Jardim do Regedor. O mandatário definiu o local como um “espaço lindíssimo, com significado muito especial para o benfiquismo”. Em seguida, recordou a importância histórica que a localidade carrega.

“Durante décadas, esse edifício foi um verdadeiro centro de decisão do clube. Aqui, foram eleitos presidentes, se tomaram decisões marcantes e se traçaram caminhos que ajudaram a construir a grandeza do nosso Sport Lisboa e Benfica. Muitos dos que me antecederam, de Joaquim Bogalho a Borges Coutinho, assumiram neste espaço a nobre responsabilidade de presidir os destinos do clube”, relembrou Rui Costa. Visita expõe riqueza histórica do clube O atual presidente do clube, inclusive, realizou uma espécie de visita guiada pelo empreendimento. “Mais do que um espaço de alojamento, é um espaço de memória, de identidade e celebração do Benfica. Ao longo dos vários andares, evocamos a história do clube através de 57 atletas que marcaram o futebol e as modalidades. Grandes nomes são homenageados através de objetos únicos, camisas, faixas, medalhas e documentos que compõem o nosso acervo histórico”, relatou. Logo na entrada do hotel pode-se notar a emblemática Taça Eusébio. Rui Costa explicou, portanto, a escolha pela posição estratégica.

“É um objeto carregado de simbolismo, oferecido pelo próprio Eusébio em sua festa de homenagem, em 1973. No primeiro andar, encontram-se dois verdadeiros pilares da nossa história, Eusébio, representado pela sua camisa, e Cosme Damião, através do seu documento de identidade. Serão sempre imortais”, detalhou. Benfica deseja construir vivência inesquecível para hóspedes Posteriormente, em sua apresentação, Rui Costa frisou que a estratégia é fazer da estadia no hotel uma experiência marcante para os hóspedes. “Junto de cada quarto existe um nicho evocativo de um antigo atleta do clube. Esta é a forma de fazer com que quem esteja aqui hospedado não fique apenas para dormir em um hotel, mas conviver, respirar e desfrutar da história única do Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou o presidente.

Mais detalhes como custo de hospedagem Ao realizar uma simulação por um site específico de hospedagem, há a possibilidade de se reservar uma estadia para a noite desta quarta-feira (07/01), por cerca de 110 euros (quase R$ 700 reais) para duas pessoas. Assim, por esse valor os hóspedes teriam direito a uma cama de casal grande, além da inclusão de um pequeno almoço. Por fim, Rui Costa relata que há outra parte do empreendimento que reúne registros de episódios memoráveis que compõem a história do clube. “No bar, existe um conjunto de fotografias e documentos que recordam momentos marcantes do percurso do clube, desde os primeiros passos da prática do futebol até as grandes vitórias desportivas. Muito do que vemos reflete o que somos, um clube que respeita profundamente a sua história, que honra quem nos trouxe até aqui e que olha para o futuro com ambição, com coragem e responsabilidade”, concluiu o presidente.