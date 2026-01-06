Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e escalações

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e escalaçõesTimes se enfrentam em partida única válida pela semifinal da Supercopa da Espanha
A Supercopa da Espanha começa a ser disputada nesta quarta-feira (7), na Arábia Saudita. Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida única pela semifinal do torneio espanhol. A bola rola no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e quem passar disputa o título com o vencedor da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que se enfrentam na outra semifinal.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barça faz mais uma campanha consistente sob o comando do técnico Hansi Flick e vai em busca de mais um título nacional. O time é o líder isolado do Campeonato Espanhol com 49 pontos, quatro a mais que o vice-líder e rival Real Madrid.
Além disso, o Barcelona está invicto desde novembro de 2025 e chega como favorito para buscar a vaga na final da Supercopa da Espanha.
No entanto, o técnico Hansi Flick precisa lidar com alguns problemas no elenco para o jogo desta quarta-feira. Christensen, Gavi e Ronald Araújo seguem fora e sequer foram relacionados para a Supercopa. Além disso, Fermín López e Dani Olmo disputam uma vaga no meio de campo.
Como chega o Athletic Bilbao
Por outro lado, o Athletic Bilbao atravessa um momento irregular na temporada e tenta virar a chave para surpreender no torneio. O time do País Basco é o oitavo colocado do Campeonato Espanhol e conquistou somente uma vitória nas últimas cinco partidas.
Ao mesmo tempo, o Bilbao não conseguiu um bom desempenho na fase de liga da Champions e está, no momento, fora da zona de classificação para o mata-mata.
Para o duelo contra o Barça, o técnico Ernesto Valverde não terá todos os jogadores à disposição e precisa lidar com alguns problemas para esta semifinal. Dessa maneira, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Unai Egiluz e Beñat Prados são baixas confirmadas e desfalcam a equipe nesta quarta-feira.
BARCELONA X ATHLETIC BILBAO
Semifinal da Supercopa da Espanha
Data e horário: quarta-feira, 07/01/2026, às 16h (de Brasília).
Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.
BARCELONA: Joan García, Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermín López ou Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
ATHLETIC BILBAO: Simon, Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.
