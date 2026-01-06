Barca no Mirassol: mais três jogadores deixam o clube

A reformulação do elenco do Mirassol para 2026 segue a todo vapor. Nesta terça-feira (6), mais três jogadores despediram-se do clube, que terminou o último Campeonato Brasileiro na quarta colocação e com a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida. Assim, o volante Roni, o meia Yago Felipe e o atacante Cristiano não ficarão na equipe do interior de São Paulo.

Nas redes sociais, Yago Felipe despediu-se do clube e elogiou o momento vivido na última temporada, quando o Mirassol fez história no Brasileirão.

“Ao Mirassol, fica a minha gratidão por esse ano histórico. Foi um prazer imenso fazer parte dessa campanha inédita para o clube e para a cidade. A classificação para a Libertadores foi somente a coroação pelo trabalho desse elenco merecedor”.

Yago Felipe ainda não definiu qual será o seu destino para esta temporada. Aliás, o meia disputou 19 partidas, com uma assistência. Já Roni, revelado pelo Corinthians, entrou em campo em 16 oportunidades, contribuindo também com um passe decisivo. O volante atuará no futebol europeu em 2026. Afinal, jogará pelo AVS SAD, lanterna do Campeonato Português.

Já o atacante Cristian defenderá o Busan, da Coreia do Sul. Assim, ele deixa o Mirassol com 82 partidas, nove gols e três assistências.