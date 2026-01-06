Atlético ressalta desejo de permanência de Hulk: “Ninguém quer que ele saia”

Em coletiva, CSO do Atlético tratou com normalidade interesse de outros clubes e garante que projeto para Hulk é por sonho de permanência

“Hulk e um ídolo, talvez o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido que envolvem ele e o staff do Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético, quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, eu li isso hoje. Ao contrário: a gente ofereceu uma aumento contratual até o fim de 2027. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Ele é assunto institucional.”

O Atlético deseja a permanência do atacante Hulk e, para isso, apresentou uma proposta que o clube considera robusta para a sequência. O Galo ofereceu contrato até dezembro de 2027, independentemente de metas, além de um projeto para depois da carreira, com uma estátua na Arena MRV, um documentário sobre a trajetória e o último ano como atleta, além de uma participação simbólica na SAF. Agora, a diretoria alvinegra passou a bola para o staff do jogador e espera uma resposta. Todavia, o CSO do clube, Paulo Bracks, em entrevista coletiva, garantiu que o desejo geral dentro da diretoria é a permanência do camisa 7.

Bracks, aliás, tratou com normalidade a presença da advogada do jogador, Marisa Alija, em Belo Horizonte, e disse que a representante está na capital mineira para resolver assuntos financeiros que sempre são tratados no término de cada ano. Ele ainda salientou que o encontro já estava agendado desde dezembro.

“Eu não vou entrar em detalhes sobre o que está sendo conversado, sobre projeto, detalhes, isso diz respeito às partes que estão sentadas. O que eu confirmo: o principal é que ninguém deseja que ele saia. Ele é o maior da história e tem tudo para se tornar uma lenda”, acrescentou.

Atlético não recebeu proposta oficial

Aliás, Bracks ainda observou que, em todas as temporadas, Hulk recebe propostas. Todavia, informou que, atualmente, o Galo não tem qualquer oferta pelo jogador na mesa, mas sim o staff do camisa 7.

“Hoje não tem negociação de nenhum clube com o Atlético. Todos os anos que ele esteve no Atlético foi procurado por clubes, é procurado porque tem futebol para praticar tanto que o Atlético quer aumentar o contrato por mais um ano. Como não tem negociação, não consigo tratar tema que poderiam estar em pauta. Eu tenho ciência que tem uma proposta, mas não está com o Atlético, está com o staff dele. O Hulk é uma referência, um ídolo, não queremos que saia”, finalizou.