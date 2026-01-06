Atlético cita posições-chave e confirma desejo por volante do Corinthians

Atlético cita posições-chave e confirma desejo por volante do CorinthiansCSO do Atlético, Paulo Bracks, alerta para tentativas de chegadas na lateral-direita, primeiro volante e um centroavante para a temporada 2026
O CSO do Atlético, Paulo Bracks, informou, durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (6), na Arena MRV, as posições que o clube pretende buscar no mercado. O Galo já confirmou a chegada de dois reforços: o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Alan Minda. Este último ainda depende de detalhes, mas já foi anunciado pelo dirigente alvinegro.
Bracks, contudo, garantiu que o clube alvinegro está no mercado para a chegada de atletas em, pelo menos, três posições. Aliás, ele relembrou situações recentes e revelou uma saída da qual se arrepende.
“Confirmo que lateral-direito, primeiro volante e centroavante a gente busca, sim. A gente teve saída do Renzo na lateral, do Fausto de volante, e a gente teve uma saída do Otávio, em consenso com a comissão técnica, e a saída do Deyverson, que também me arrependi. Temos essas lacunas no elenco”, destacou.
Atlético quer volante do Corinthians
Bracks, aliás, confirmou, durante a coletiva, que o volante Maycon, atualmente no Corinthians, mas pertencente ao Shakhtar Donetsk, também interessa ao técnico Jorge Sampaoli.
“É um jogador que interessa, sim. Ele tem uma situação vinculada ao Shakhtar, não tem nada ver com o Corinthians, que também tem interesse nele lá”, salientou.
Algo que pode facilitar a chegada de Maycon ao Galo é o fato de o volante ser cunhado do zagueiro Lyanco, além de o representante de ambos ser o mesmo. O clube alvinegro segue em negociação.