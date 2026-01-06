Atlético age em silêncio, fecha com atacante da seleção do Equador e surpreende

Atlético age em silêncio, fecha com atacante da seleção do Equador e surpreendeCSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou a chegada de Alan Minda, atacante de 22 anos, com passagens pela seleção do Equador
O CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou, na tarde desta terça-feira (6), durante entrevista coletiva na Arena MRV, a contratação do atacante Alan Minda, de 22 anos. De acordo com o dirigente do Galo, restam pequenos detalhes e o acordo já foi fechado com o jogador. Antes de anunciar o nome, contudo, Bracks fez questão de ressaltar a importância do trabalho em silêncio e destacou que o nome, em nenhum momento, vazou para a imprensa.
“O Renan Lodi já não vazou, saiu quando estava bem encaminhado. O nome está pendente a exame médico, mas a gente acertou as bases contratuais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, seleção do Equador, jogador que entendemos ser ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, que será nosso segundo reforço na temporada 2026”, salientou.
Alan Minda estava no Cercle Brugge, da Bélgica. O jogador foi revelado nas categorias de base do Independiente del Valle, do Equador. Ele também passou pelo Independiente Juniors antes de se transferir para a Bélgica.
“Segundo (contratação) da temporada que abriu ontem. 24 horas de janela. Estamos próximos de ter o terceiro, cujo nome não vou revelar, pois ainda não estamos avançados como esse atual”, acrescentou.
Como chega novo reforço do Atlético
No clube belga, Minda disputou 98 partidas, marcou 14 gols e deu 14 assistências. Ele, aliás, faz parte do grupo da seleção do Equador e participou das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e da Copa América de 2024.
