Atlético age em silêncio, fecha com atacante da seleção do Equador e surpreende

CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou a chegada de Alan Minda, atacante de 22 anos, com passagens pela seleção do Equador / Crédito: Jogada 10

O CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou, na tarde desta terça-feira (6), durante entrevista coletiva na Arena MRV, a contratação do atacante Alan Minda, de 22 anos. De acordo com o dirigente do Galo, restam pequenos detalhes e o acordo já foi fechado com o jogador. Antes de anunciar o nome, contudo, Bracks fez questão de ressaltar a importância do trabalho em silêncio e destacou que o nome, em nenhum momento, vazou para a imprensa. “O Renan Lodi já não vazou, saiu quando estava bem encaminhado. O nome está pendente a exame médico, mas a gente acertou as bases contratuais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, seleção do Equador, jogador que entendemos ser ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, que será nosso segundo reforço na temporada 2026”, salientou.