Artilheiro do Fluminense na base pode aproveitar chance no início do Carioca

Tricolor encontra dificuldades para contratar centroavante para 2026, mas solução inicial pode surgir com Keven Samuel, de 18 anos / Crédito: Jogada 10

O Fluminense vive um momento de lacuna na posição de centroavante. No entanto, Keven Samuel, nascido em 2007, pode aproveitar a oportunidade neste início de Campeonato Carioca. O jovem, aliás, é o camisa nove da “Esquadrilha 07”, uma das pro O primeiro ano de sub-20 foi de poucas oportunidades, mas mesmo assim, está sendo observado pelo técnico de Luis Zubeldía. A chance de disputar a Copinha deu lugar a oportunidade de fazer parte do profissional neste início de ano. O jovem não está desacompanhado no setor. Na última segunda-feira (5), John Kennedy antecipou aos treinos e deve iniciar o Carioca. Por fim, Lelê, que estava emprestado ao Atlético-GO, está à disposição do técnico Luis Zubeldía. O atacante, aliás, não conseguiu grandes atuações quando vestiu a camisa tricolor.

Keven, assim, pode se juntar a nomes da base que já atuaram pelo profissional. Dentre os nomes que já estrearam, destacam-se Loiola, Léo Jance, Júlio Fidelis, Wallace Davi, Riquelme Felipe, Wesley Natã e João Lourenço. Eles convivem com a nova geração que surge em Xerém buscando consolidar vaga. Nascido em Queimados (RJ), Keven Samuel é Moleque de Xerém desde 2021, quando tinha apenas 14 anos. Ele garantiu a artilharia da Esquadrilha 07 no bicampeonato brasileiro Sub-17 e, em 2025, disputou a Copinha pela primeira vez, além de já ter defendido o Sub-23 tricolor. O jogador renovou contrato com o Fluminense em fevereiro de 2025 e assinou o novo vínculo até o fim da temporada 2028. Mais promessas do Fluminense Além de Keven Samuel, o Fluminense também aposta em outros jovens. Naarã Lucas, que chegou ao Fluminense em 2014 pelo futsal e foi o camisa 9 da Seleção Brasileira Sub-17 no título sul-americano de 2025, é um que gera expectativa. A dupla de goleiros Daniel Bruno e Lucas Emanuel também está no grupo profissional nesta pré-temporada.