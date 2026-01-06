Após segunda vitória na Kings League Nations, Perrotti prega cautela na Itália

O grande nome da partida foi novamente Matteo Perrotti. Camisa 10 e principal referência ofensiva da Itália, o jogador comandou a equipe dentro de quadra. Após o apito final, pregou cautela ao falar sobre o status de favorita ao título.

A Itália manteve o aproveitamento perfeito na Kings League Nations ao vencer a Polônia por 7 a 3, nesta segunda-feira (05/1), em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos. Com o resultado, a Azzurra se consolidou como uma das seleções mais consistentes do torneio e ficou muito próxima de garantir a liderança de sua chave.

“É cedo para dizer que somos favoritos, sabemos que existe equipes muito fortes. A primeira é o Brasil que ganhou no ano passado. Nós vamos partida a partida, vamos nos preparar da melhor forma possível. Mas sim, ainda nos consideramos um elenco forte, estamos cientes das nossas próprias dificuldades, mas também sabemos que o caminho é longo e temos que jogar cada partida como se fosse uma final”, afirmou Perrotti, em entrevista ao J10.

Além do poder ofensivo, a Itália contou com um lance decisivo e inusitado do goleiro Chironi. Afinal, o arqueiro defendeu um pênalti reverso. Pela regra da competição, acabou marcando um gol para a Azzurra, ampliando a vantagem no placar e empolgando o público presente.

“É uma coisa estranha. É a primeira vez que passo por um pênalti reverso na Kings League. Uma bela estratégia, porque exploramos totalmente a carta secreta. Pode parecer óbvio, mas quando você iguala o pênalti com um gol para sua equipe, é muito útil”, explicou Chironi, também ao J10.

A situação da Itália na Kings League Nations

Assim, com duas vitórias em dois jogos, a Itália agora aguarda o desfecho do confronto entre França e Argélia para saber se já assegura matematicamente a liderança do grupo ou se ainda precisará pontuar na última rodada para evitar o caminho mais longo do Last Chance, fase de repescagem da competição.