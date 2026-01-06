Allan, do Flamengo, se aproxima do São Paulo

Allan, do Flamengo, se aproxima do São PauloVolante, sem espaço com Filipe Luís, deve trocar o Fla pelo Tricolor Paulista a princípio por empréstimo com opção de compra
O São Paulo avançou pela contratação do volante Allan, do Flamengo. As conversas, afinal de contas, avançaram nesta terça-feira (6/1) rumo a um acerto. O jogador de 28 anos deve ir para o Tricolor Paulista por empréstimo com opção de compra.
Segundo informações do “Uol”, Allan já tem um alinhamento para atuar pela equipe de São Paulo em 2026. O interesse, aliás, é antigo. O Flamengo, porém, não abrira conversas por conta da incerteza acerca da renovação do técnico Filipe Luís.
Caso o comandante saísse, afinal, o Rubro-Negro aguardaria o acerto com um novo treinador, a fim de saber se ele contaria com o atleta para o restante da temporada. Dessa forma, com a manutenção de Filipinho, houve o sinal verde por parte o Fla para que Allan negociasse a saída.
O volante, que chegou ao Rubro-Negro junto ao Atlético-MG em 2023, a pedido de Jorge Sampaoli, por R$ 43 milhões, não se encontrou nesta passagem no Maracanã. Ele não marcou gols, nem contribuiu com assistência no período no Rio de Janeiro, ainda que tenha conquistado a Libertadores e o Brasileirão em 2025, além da Copa do Brasil de 2024. Ele também venceu o Campeonato Carioca (2024 e 2025), a Supercopa do Brasil, Derby das Américas e Copa Challenger – todos esses em 2025.