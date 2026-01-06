Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Allan, do Flamengo, se aproxima do São Paulo

Volante, sem espaço com Filipe Luís, deve trocar o Fla pelo Tricolor Paulista a princípio por empréstimo com opção de compra
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O São Paulo avançou pela contratação do volante Allan, do Flamengo. As conversas, afinal de contas, avançaram nesta terça-feira (6/1) rumo a um acerto. O jogador de 28 anos deve ir para o Tricolor Paulista por empréstimo com opção de compra.

Segundo informações do “Uol”, Allan já tem um alinhamento para atuar pela equipe de São Paulo em 2026. O interesse, aliás, é antigo. O Flamengo, porém, não abrira conversas por conta da incerteza acerca da renovação do técnico Filipe Luís.

Caso o comandante saísse, afinal, o Rubro-Negro aguardaria o acerto com um novo treinador, a fim de saber se ele contaria com o atleta para o restante da temporada. Dessa forma, com a manutenção de Filipinho, houve o sinal verde por parte o Fla para que Allan negociasse a saída.

O volante, que chegou ao Rubro-Negro junto ao Atlético-MG em 2023, a pedido de Jorge Sampaoli, por R$ 43 milhões, não se encontrou nesta passagem no Maracanã. Ele não marcou gols, nem contribuiu com assistência no período no Rio de Janeiro, ainda que tenha conquistado a Libertadores e o Brasileirão em 2025, além da Copa do Brasil de 2024. Ele também venceu o Campeonato Carioca (2024 e 2025), a Supercopa do Brasil, Derby das Américas e Copa Challenger – todos esses em 2025.

