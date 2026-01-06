Ainda em recuperação de grave lesão, Villasanti se reapresenta ao Grêmio

Ainda em recuperação de grave lesão, Villasanti se reapresenta ao GrêmioParaguaio realiza trabalhos ainda na parte interna do CT, separado do restante do elenco do Imortal. Prazo de volta aos campos é de três meses
O meio-campista Villasanti reapresentou-se ao Grêmio, nesta terça-feira (06/01), para dar continuidade à recuperação de grave lesão sofrida no joelho esquerdo. A diretoria permitiu que o volante paraguaio retornasse aos trabalhos depois dos seus companheiros. Neste cenário, o jogador ainda realiza atividades em separado do restante do elenco, já que o foco é a conclusão do seu tratamento.
Com isso, ele somente realiza trabalhos na parte interna do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Imortal planejou que Villasanti passasse por uma cirurgia em agosto do ano passado para corrigir a ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo que o jogador sofreu. Com a recuperação ainda em curso, a expectativa inicial é de que o seu retorno aos gramados ocorra gradativamente em aproximadamente três meses.
O diretor de futebol do Tricolor gaúcho, Rafael Lima, concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira (05/01) e abordou a situação do volante.
“O Villasanti está em contato conosco. Ele está fazendo a recuperação dele. A previsão é para março ou abril. Então, tem um longo tempo”, esclareceu o dirigente.
Movimentação do Grêmio na janela
A contratação de atacantes de velocidade foi uma prioridade que o técnico Luis Castro percebeu ao traçar o planejamento para a temporada de 2026. Afinal, o comandante identificou uma carência de peças para essa posição no elenco. Desta forma, o departamento de futebol agiu rápido e encaminhou as contratações de Enamorado e o retorno de Tetê. Outras alternativas no grupo para cumprir essa função serão Amuzu e Willian, além dos jovens Gabriel Mec e Roger.
Ate o momento, o Tricolor gaúcho anunciou somente a chegada de um reforço: Caio Paulista. O lateral fechou com o Imortal por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras.
Além disso, o Grêmio iniciou há poucos dias a sua pré-temporada visando à estreia em 2026 e os demais compromissos no ano. De acordo com o planejamento, a orientação é utilizar os jogadores que apresentarem as melhores condições, desde promessas da equipe sub-20 até peças importantes, nas rodadas iniciais do Gauchão. A primeira partida da equipe será contra o Avenida e ocorrerá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz.
