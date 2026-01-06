Agora ex-Flamengo, Pablo acerta com o São Bernardo

Contrato do zagueiro com o Rubro-Negro se encerrou em 31 de dezembro, ficando livre para acertar com o time da Série B / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Pablo está, enfim, de clube novo. Após ver seu vínculo com o Flamengo acabar, o jogador ficou livre no mercado. Dessa forma, o São Bernardo, que disputará a Série B do Brasileirão em 2026, anunciou a chegada do defensor de 34 anos. Através das redes sociais, o Bernô fez postagens acerca da chegada do experiente zagueiro, que tem passagem pela Seleção Brasileira. Não à toa, o anúncio veio com um lance de um gol da Canarinho onde Pablo participou, encontrando passe para Neymar. O zagueiro, então, brincou que jogará com outra Amarelinha.

LEIA MAIS: Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com Flamengo “Fala, torcedor do Bernô! A amarelinha que eu vou vestir agora é essa. Vamos para cima!”, disse o zagueiro. Contratado sob grande expectativa em 2022 pelo Flamengo, o zagueiro chegou a fazer 31 partidas em sua temporada inaugural, conquistando a Copa Libertadores. Em 2023, no entanto, começou a perder espaço, disputando somente 15 jogos. Assim, o Fla o emprestou ao Botafogo, que também não o utilizou direito: somente uma aparição em todo o ano. Depois, ao retornar ao Rubro-Negro, contribuiu nos jogos iniciais da temporada 2025, entrando em campo quatro vezes com o time alternativo no Estadual. Posteriormente, porém, passou a treinar em separado, aguardando o fim de contrato com o clube da Gávea.