Abel retorna das férias, e Palmeiras tem novidades em treino

O Palmeiras iniciou os treinos visando à estreia na temporada 2026. Após a realização dos exames médicos , os jogadores trabalharam nesta terça-feira (6) já sob o comando do técnico Abel Ferreira, que voltou das férias e se apresentou pela manhã.

As principais novidades foram as participações de Lucas Evangelista e Figueiredo, que iniciaram a transição física no gramado após lesões na última temporada. Reforço para 2026, Marlon Freitas trabalhou com os novos companheiros na Academia de Futebol.

Lucas Evangelista está fora de ação desde outubro, quando passou por cirurgia na coxa direita. Já Figueiredo não entra em campo há mais tempo. Afinal, sofreu uma grave lesão de ligamento no joelho direito em março de 2025.

Felipe Anderson e Paulinho seguiram com a recuperação com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, permaneceram na parte interna do CT no centro de excelência.