Abel retorna das férias, e Palmeiras tem novidades em treino

Lucas Evangelista e Figueiredo iniciaram a transição física no gramado. Marlon Freitas treinou com os companheiros na Academia
O Palmeiras iniciou os treinos visando à estreia na temporada 2026. Após a realização dos exames médicos, os jogadores trabalharam nesta terça-feira (6) já sob o comando do técnico Abel Ferreira, que voltou das férias e se apresentou pela manhã.

As principais novidades foram as participações de Lucas Evangelista e Figueiredo, que iniciaram a transição física no gramado após lesões na última temporada. Reforço para 2026, Marlon Freitas trabalhou com os novos companheiros na Academia de Futebol.

Palmeiras faz consulta por Savarino, mas prioriza outras posições

Lucas Evangelista está fora de ação desde outubro, quando passou por cirurgia na coxa direita. Já Figueiredo não entra em campo há mais tempo. Afinal, sofreu uma grave lesão de ligamento no joelho direito em março de 2025.

Felipe Anderson e Paulinho seguiram com a recuperação com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, permaneceram na parte interna do CT no centro de excelência.

Já Weverton treinou com bola e usando luvas e deve estar à disposição de Abel Ferreira neste início de temporada. Aliás, o goleiro terminou a temporada passada como desfalque por conta de fratura em um dedo da mão.

Na manhã desta terça-feira, os jogadores do Palmeiras participaram de trabalhos técnicos posicionais com exercícios específicos para os setores de ataque e defesa, além de duelos no último terço do campo. Na parte da tarde, Abel comandou uma atividade tática de situações de jogo e movimentações em dimensões reduzidas.

O primeiro jogo do Palmeiras na temporada ocorrerá neste sábado (10), quando enfrentará a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), no Canindé.

