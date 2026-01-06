Abel Ferreira espera que frustrações de 2025 possam dar nova energia ao Palmeiras

Abel Ferreira espera que frustrações de 2025 possam dar nova energia ao PalmeirasTreinador espera que jogadores possam ter raiva para entrar em campo nesta temporada e também comentou sobre o calendário brasileiro
Depois de uns dias a mais que os jogadores, o treinador Abel Ferreira se reapresentou no Palmeiras nesta terça-feira (06). O português comandou seus dois primeiros treinos neste ano e também concedeu a sua primeira entrevista coletiva.
Abel não fez questão de esconder o desempenho abaixo do esperado no ano passado, no qual não conquistou títulos pela primeira vez em cinco anos no clube. Entretanto, o técnico fez questão de enfatizar que espera que as frustrações do ano passado possam virar motivação, e até raiva, dentro do time.
“Que as frustrações e as desilusões do ano passado se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que neste ano possamos dar essas alegrias que devemos não só a vocês (torcedores), mas também a nós próprios”, destacou.
Em 2026, Abel inicia sua sétima temporada à frente do Palmeiras. O português tem contrato até o final de 2027, quando encerra o mandato de Leila Pereira. O treinador comparou a relação com um casamento e também listou fatores que ajudam para que a união persevere.
“Recordes, tempo… Não é isso que me move, mas, no momento que você para e pensa, são cinco anos. Passou tão rápido. É um orgulho, uma honra poder representar um clube como o Palmeiras. Eu sei o quão difícil é. Às vezes, manter um casamento de cinco anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube grande. A vontade de continuar a ganhar, de dar alegrias à torcida é que me faz continuar. Sou um treinador de projeto, de relações, de trabalho e é isso que vejo dentro do clube. Por isso casou tão bem, além de também já dizer que gosto muito do verde”, pontuou.
Problemas com o calendário
Abel se reapresentou a quatro dias da estreia no Campeonato Paulista. O Palmeiras entra em campo no próximo sábado (10), às 20h30, contra a Portuguesa, no Canindé. O treinador reclamou sobre o tempo de preparação que as duas equipes terão, além do curto tempo de treinamentos do seu time antes do primeiro jogo da temporada. Porém, o português valorizou o descanso do último mês após 11 meses pesados ao longo de 2025.
“Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ao final de uma semana ter o primeiro jogo oficial quando há outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, usar todos os recursos que tem. Sabemos que os jogadores vêm de um período de férias de 30 dias, que é importante, após 11 meses de alta competição, intensidade, risco e viagens, poder desligar para recuperar baterias e dedicar tempo à família. Normalmente se dá três a quatro semanas para preparar o primeiro jogo oficial”, questionou.
