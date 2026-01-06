Abel Ferreira espera que frustrações de 2025 possam dar nova energia ao Palmeiras

Abel não fez questão de esconder o desempenho abaixo do esperado no ano passado, no qual não conquistou títulos pela primeira vez em cinco anos no clube. Entretanto, o técnico fez questão de enfatizar que espera que as frustrações do ano passado possam virar motivação, e até raiva, dentro do time.

Depois de uns dias a mais que os jogadores, o treinador Abel Ferreira se reapresentou no Palmeiras nesta terça-feira (06). O português comandou seus dois primeiros treinos neste ano e também concedeu a sua primeira entrevista coletiva.

“Que as frustrações e as desilusões do ano passado se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que neste ano possamos dar essas alegrias que devemos não só a vocês (torcedores), mas também a nós próprios”, destacou.

Em 2026, Abel inicia sua sétima temporada à frente do Palmeiras. O português tem contrato até o final de 2027, quando encerra o mandato de Leila Pereira. O treinador comparou a relação com um casamento e também listou fatores que ajudam para que a união persevere.

“Recordes, tempo… Não é isso que me move, mas, no momento que você para e pensa, são cinco anos. Passou tão rápido. É um orgulho, uma honra poder representar um clube como o Palmeiras. Eu sei o quão difícil é. Às vezes, manter um casamento de cinco anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube grande. A vontade de continuar a ganhar, de dar alegrias à torcida é que me faz continuar. Sou um treinador de projeto, de relações, de trabalho e é isso que vejo dentro do clube. Por isso casou tão bem, além de também já dizer que gosto muito do verde”, pontuou.

Problemas com o calendário

Abel se reapresentou a quatro dias da estreia no Campeonato Paulista. O Palmeiras entra em campo no próximo sábado (10), às 20h30, contra a Portuguesa, no Canindé. O treinador reclamou sobre o tempo de preparação que as duas equipes terão, além do curto tempo de treinamentos do seu time antes do primeiro jogo da temporada. Porém, o português valorizou o descanso do último mês após 11 meses pesados ao longo de 2025.