“Sei que gostam muito do Loco Abreu”, destaca novo reforço do Botafogo

Além da importância de vestir a camisa do clube mais tradicional do Brasil, o atacante Villalba, ex-Nacional, teve outros bons motivos para aceitar a oferta do Botafogo. Uma das razões para mudar o seu endereço de Montevidéu para o Rio de Janeiro é seguir os passos de um compatriota que cravou seu nome na história do Glorioso e galgou parâmetros com a camisa preta e branca. O velocista uruguaio, assim, deixou claro que Loco Abreu, apesar das características técnicas diferentes, será uma referência.

“Quando me disseram que havia essa possibilidade, fiquei muito feliz, porque sabemos que o Botafogo é um grande clube, então fiquei muito animado. Além disso, obviamente, conheço os uruguaios que já jogaram aqui, sei que gostam muito do Loco Abreu, Lodeiro também. Também sabia que havia companheiros uruguaios aqui, então, quando me disseram que eu poderia vir, fiquei muito feliz de estar aqui”, disse o charrúa à emissora oficial do Botafogo.