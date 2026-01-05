Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

West Ham cutuca Flamengo em anúncio de atacante

West Ham cutuca Flamengo em anúncio de atacante

Taty Castellanos, desejo antigo do Rubro-Negro, assina em definitivo com o time inglês, que luta contra o rebaixamento na Premier League
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao anunciar a contratação de mais um reforço para a temporada 25/26, nesta segunda-feira (5/1), o West Ham (ING), 18º colocado da Premier League, aproveitou para cutucar o Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro tinha o atacante Taty Castellanos como opção para o mercado de transferências.

E, através das redes sociais, o time inglês brincou com o anúncio do argentino ex-Lazio. Mesmo em sua conta oficial, ou seja, em inglês, os Hammers fizeram questão de divulgar um curto texto em português.

LEIA MAIS: Endrick é apresentado pelo Lyon e revela conselho de Ancelotti

“O alvo é dos outros, ele é nosso. Bem-vindo ao West Ham, Taty Castellanos!”, diz o comunicado.

Castellanos, aliás, é um dos atletas que constantemente tinha o nome vinculado ao Flamengo. O Rubro-Negro tentou sua contratação, mas sem sucesso. O Palmeiras é outra equipe brasileira que tinha o jogador em sua lista preferencial.

Dessa forma, aos 27 anos, o atacante terá sua primeira oportunidade no futebol inglês. Após excelente passagem no New York City (EUA), ele acertou por empréstimo com o Girona (ESP), em sua primeira chance na Europa. Ao marcar 14 gols em 37 partidas, chamou a atenção da Lazio, que o contratou em 2023/24. Foram 22 gols em 98 aparições, com o jogador saindo no meio da temporada para reforçar o desesperado West Ham.

A equipe londrina surge na modesta 18ª colocação e se vê em crise, já que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Atualmente, possui 14 pontos – quatro a menos que o Forest, primeiro time fora do Z-3 inglês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar