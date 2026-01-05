Venda de Luis Guilherme na Europa renderá dinheiro ao Palmeiras

Venda de Luis Guilherme na Europa renderá dinheiro ao PalmeirasAlviverde é o clube formador do jogador e ficará com 2% da transferência. Ele foi negociado pelo West Ham junto ao Sporting, de Portugal
O Palmeiras terá dinheiro a receber da transferência do jovem atacante Luis Guilherme. O jogador foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Sporting, de Portugal, após ser vendido pelo West Ham, da Inglaterra. Assim, o Verdão, clube formador da joia, de 19 anos, receberá cerca de 350 mil euros (R$ 2,2 milhões na cotação atual) devido ao mecanismo de solidariedade.
O clube inglês vendeu o jovem por 14 milhões de euros fixos, com mais 3 milhões de euros em bônus por metas estipuladas em contrato, de acordo com o jornal “A Bola”. O periódico cita os valores como revelados em um comunicado do clube enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Assim, 3,5% do valor da transferência serão transferidos por meio do mecanismo da Fifa. O Palmeiras ficará com 2,5%, por formar o atleta dos 12 aos 18 anos de idade. Além disso, 1% fica com o West Ham, time do brasileiro quando ele tinha 19 anos.
Aliás, o mecanismo de solidariedade foi criado pela entidade máxima do futebol para compensar financeiramente os clubes formadores dos jogadores, em que se paga 5% do montante de negociações internacionais distribuído entre os times onde os atletas atuaram dos 12 aos 23 anos. Como Luis Guilherme ainda tem 19, no futuro o próprio Sporting terá direito a percentuais em outras transferências.
Palmeiras vendeu Luis Guilherme por 23 milhões de euros
Em 2024, o Palmeiras negociou o atacante com o West Ham e teria direito a 20% do lucro que os Hammers tivessem em uma futura venda de Luis Guilherme. Contudo, a negociação com o Sporting ficou abaixo do que o Alviverde recebeu na época.
Afinal, o Palmeiras vendeu o jogador por 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões em bônus. Agora, com a transferência para o clube português, esta cláusula deixa de existir para futuras novas negociações.
Luis Guilherme não brilhou no West Ham. Ele disputou apenas 18 partidas, sendo 16 saindo do banco de reservas, sem gol marcado. O atacante tinha contrato até junho de 2029, mas ficou sem espaço no clube inglês.
