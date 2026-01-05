Venda de Luis Guilherme na Europa renderá dinheiro ao Palmeiras

Alviverde é o clube formador do jogador e ficará com 2% da transferência. Ele foi negociado pelo West Ham junto ao Sporting, de Portugal

O Palmeiras terá dinheiro a receber da transferência do jovem atacante Luis Guilherme. O jogador foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Sporting, de Portugal , após ser vendido pelo West Ham, da Inglaterra. Assim, o Verdão, clube formador da joia, de 19 anos, receberá cerca de 350 mil euros (R$ 2,2 milhões na cotação atual) devido ao mecanismo de solidariedade.

O clube inglês vendeu o jovem por 14 milhões de euros fixos, com mais 3 milhões de euros em bônus por metas estipuladas em contrato, de acordo com o jornal “A Bola”. O periódico cita os valores como revelados em um comunicado do clube enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, 3,5% do valor da transferência serão transferidos por meio do mecanismo da Fifa. O Palmeiras ficará com 2,5%, por formar o atleta dos 12 aos 18 anos de idade. Além disso, 1% fica com o West Ham, time do brasileiro quando ele tinha 19 anos.

Aliás, o mecanismo de solidariedade foi criado pela entidade máxima do futebol para compensar financeiramente os clubes formadores dos jogadores, em que se paga 5% do montante de negociações internacionais distribuído entre os times onde os atletas atuaram dos 12 aos 23 anos. Como Luis Guilherme ainda tem 19, no futuro o próprio Sporting terá direito a percentuais em outras transferências.

Palmeiras vendeu Luis Guilherme por 23 milhões de euros

Em 2024, o Palmeiras negociou o atacante com o West Ham e teria direito a 20% do lucro que os Hammers tivessem em uma futura venda de Luis Guilherme. Contudo, a negociação com o Sporting ficou abaixo do que o Alviverde recebeu na época.