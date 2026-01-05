Vasco prorroga empréstimo de Cuesta até o final do ano

Vasco prorroga empréstimo de Cuesta até o final do anoCruz-Maltino mantém o zagueiro até dezembro e paga 1,5 milhão de euros ao Galatasaray, da Turquia
O Vasco prorrogou o empréstimo de Carlos Cuesta até dezembro de 2026. No contrato firmado com o Galatasaray, da Turquia, havia uma cláusula de renovação do vínculo, até o final do ano, pelo valor de 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). O Cruz-Maltino fez valer essa condição e registrou o novo contrato do zagueiro na CBF, sendo publicado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID).
O acordo prevê também a aquisição em definitivo de Cuesta pelo Vasco no final do ano. Para isso, o Cruz-Maltino terá que pagar ao Galatasaray 5,75 milhões de euros (R$ 36,5 milhões na cotação atual). O clube pretende exercer a opção de compra, tendo em vista que o zagueiro deve se valorizar com a convocação para a Copa do Mundo deste ano.
LEIA MAIS: Acertado com o Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey, do México
Cuesta chegou em setembro do ano passado com status de titular absoluto e cumpriu a expectativa. Pelo Vasco foram 17 jogos, apenas um saindo do banco de reservas, e um gol marcado. Apesar da má atuação na derrota para o Corinthians, na decisão da Copa do Brasil, o colombiano segue respaldado e com moral dentro do clube.
O Vasco também vai tentar a manutenção de Robert Renan e Andrés Gómez, jogadores que assim como Cuesta, chegaram por empréstimo. No entanto, ambos possuem contrato até o meio do ano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.