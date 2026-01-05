Vasco prorroga empréstimo de Cuesta até o final do ano

O Vasco prorrogou o empréstimo de Carlos Cuesta até dezembro de 2026. No contrato firmado com o Galatasaray, da Turquia, havia uma cláusula de renovação do vínculo, até o final do ano, pelo valor de 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). O Cruz-Maltino fez valer essa condição e registrou o novo contrato do zagueiro na CBF, sendo publicado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID).

O acordo prevê também a aquisição em definitivo de Cuesta pelo Vasco no final do ano. Para isso, o Cruz-Maltino terá que pagar ao Galatasaray 5,75 milhões de euros (R$ 36,5 milhões na cotação atual). O clube pretende exercer a opção de compra, tendo em vista que o zagueiro deve se valorizar com a convocação para a Copa do Mundo deste ano.