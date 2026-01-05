Torcedores avaliam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolos

Torcedores avaliam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolosVolante acertou com o Palmeiras e irritou torcida do Botafogo
A torcida do Botafogo não digeriu bem a saída de Marlon Freitas para o Palmeiras. Afinal, o volante de 30 anos era um dos símbolos do time campeão brasileiro e continental em 2024, além de capitão. Dessa forma, os torcedores estão avaliando a permanência do jogador no bandeirão de ídolos, que também conta com Luiz Henrique.
O grupo responsável pela votação é o “Movimento Ninguém Ama como a Gente”, que se tornou conhecido por fazer mosaicos nos jogos do Botafogo no Nilton Santos. Em publicação neste último domingo (4), o grupo fez uma enquete sobre a retirada de Marlon Freitas e sugeriu a possibilidade de colocar um substituto no lugar.
O bandeirão de ídolos do Botafogo conta com nomes como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Carlito Rocha, Gerson, Quarentinha, Heleno de Freitas, Amarildo e Túlio Maravilha. Após os títulos do Brasileirão e Libertadores em 2024, o movimento responsável pela criação do bandeirão resolveu aumentar o grupo. Dessa forma, incluíram Luiz Henrique e Marlon Freitas.
Contudo, a saída de Marlon Freitas não foi bem recebida pelos alvinegros. Contratado em 2023, o volante se tornou o capitão do time e o principal líder nas conquistas do Brasileirão e Libertadores. Os discursos e declarações de Marlon Freitas, que fez uma tatuagem dos títulos, caíram nas graças dos torcedores. Ao todo, foram 168 jogos, cinco gols e 15 assistências.
