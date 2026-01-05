Torcedores avaliam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolos

A torcida do Botafogo não digeriu bem a saída de Marlon Freitas para o Palmeiras. Afinal, o volante de 30 anos era um dos símbolos do time campeão brasileiro e continental em 2024, além de capitão. Dessa forma, os torcedores estão avaliando a permanência do jogador no bandeirão de ídolos, que também conta com Luiz Henrique.

O grupo responsável pela votação é o “Movimento Ninguém Ama como a Gente”, que se tornou conhecido por fazer mosaicos nos jogos do Botafogo no Nilton Santos. Em publicação neste último domingo (4), o grupo fez uma enquete sobre a retirada de Marlon Freitas e sugeriu a possibilidade de colocar um substituto no lugar.