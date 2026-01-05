Titulares do Cruzeiro se apresentam e têm primeiro contato com Tite

Os titulares e os reservas mais utilizados pelo Cruzeiro em 2025 se apresentaram nesta segunda-feira (5) para iniciar a pré-temporada. Eles tiveram o primeiro contato com o técnico Tite, que já havia estado com os demais jogadores do plantel na última sexta (2).

Quem esteve na Toca da Raposa nesta segunda foi Kaio Jorge, alvo do Flamengo nesta janela de transferências. Outro nome importante que conheceu o técnico Tite e o novo diretor de futebol, Bruno Spindel, foi Matheus Pereira, que negocia um novo contrato que vai até o fim de junho.

Tite e Spindel iniciaram os trabalhos na última semana, juntamente com os auxiliares Vinícius Bergantin e Matheus Bach, além do preparador físico Fábio Mahseredjian, que também fazem parte da comissão técnica.

Dois jogadores que terminaram a última temporada lesionados, Villalba e Sinisterra também se apresentaram nesta segunda. O defensor se recupera de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Já o atacante teve um pequeno edema muscular na coxa. Assim, passará por reavaliação do departamento médico. Já Janderson e Marquinhos, que operaram o joelho em 2025, se juntaram ao elenco na última sexta.

Quem deve se apresentar nos próximos dias é um velho conhecido de Tite. Afinal, Fagner rescindiu com o Corinthians e está perto de ter a permanência anunciada pelo Cruzeiro, em um contrato até o fim da temporada. O lateral trabalhou com o treinador no clube paulista e na Seleção Brasileira.