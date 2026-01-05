Técnico brasileiro sonha em levar a Arábia Saudita longe na Kings League Nations

Felipe Pantera, que também será técnico do Desimpedidos, busca campanha histórica com os Sauditas e sonha em final contra o Brasil

Figura já conhecida no cenário do futebol 7, Felipe construiu trajetória sólida na modalidade antes de assumir a Arábia Saudita. Mais recentemente, passou a integrar a Kings League como treinador do Desimpedidos, ampliando ainda mais seu currículo no formato.

A abertura da Kings League Nations, no último sábado (03/1), reservou uma grande surpresa na competição. Em um duelo decidido nos instantes finais, a Arábia Saudita buscou uma virada impressionante sobre o México e venceu por 4 a 3 , em resultado que chamou atenção não apenas pelo placar, mas também pelo comando à beira da quadra. Afinal, o brasileiro Felipe Góes, conhecido como “Pantera”. é o comandante dos Sauditas.

À frente da seleção saudita, o técnico avalia o início do trabalho de forma bastante positiva. Mesmo lidando com a adaptação cultural e a barreira do idioma, Pantera afirma já ter criado forte vínculo com o elenco. Além disso, conta com o suporte do auxiliar técnico para facilitar a comunicação no dia a dia.

“Eles já viraram minha segunda família, depois da família brasileira. Em termos de futebol, acho que o jogador brasileiro joga com mais alegria. Mas o jogador árabe, ele é muito aplicado tecnicamente falando, eles são jogadores obedientes. O jeito que a gente organiza o time, eles fazem do jeito que tem que ser feito, eles escutam muito a nós ali e a comissão joga junto com eles “, destacou.

Apesar de o triunfo sobre o México ter sido tratado como surpresa por parte do público, Felipe garante que o desempenho da equipe não foi fruto do acaso. Segundo ele, a preparação teve foco em explorar as falhas do adversário, estratégia que acabou sendo decisiva para a virada no fim da partida.

Final da Kings League Nations contra o Brasil?

Vivendo o ambiente de Copa do Mundo em solo brasileiro, o treinador não esconde a ambição de ir longe no torneio. Contudo, não descarta sonhar com um confronto decisivo contra a atual campeã.