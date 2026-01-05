Sporting x Vitória de Guimarães: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela semifinal da Taça de Portugal 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Taça de Portugal. Nesta terça-feira (6), Sporting e Vitória de Guimarães se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Chelsea quer Vini Jr e avalia proposta de quase R$ 1 bilhão ao Real Madrid Como chega o Sporting O Sporting vai em busca do seu quinto título da Taça de Portugal e chega em grande momento para o duelo contra o Vitória de Guimarães. O time é o vice-líder do Campeonato Português com 42 pontos e vem de cinco partidas consecutivas sem perder desde a derrota por 3 a 1 para o Bayern, em Munique, pela fase de liga da Champions, em 9 de dezembro de 2025. No entanto, o Leão segue com algumas indefinições na equipe para o jogo desta terça-feira. No treino desta segunda-feira (5), véspera da partida, o técnico Rui Borges pôde contar com os reforços de Luis Guilherme e Daniel Bragança, mas ainda sem Zeno Debast. Assim, o meia belga deve ser desfalque contra o Vitória de Guimarães. Os desfalques confirmados ficam por conta de Gonçalo Inácio, expulso no empate diante do Gil Vicente, que vai cumprir suspensão, enquanto Diomande continua ao serviço da seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações.

Como chega o Vitória de Guimarães Por outro lado, o Vitória de Guimarães está em busca do título inédito da Taça de Portugal. O time surpreendeu ao eliminar o Porto por 3 a 1 nas quartas de final e tenta bater mais um gigante do futebol português para manter o sonho de conquistar o troféu. Além disso, o Vitória vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Nacional e subiu para o sexto lugar do Campeonato Português, com 25 pontos. Para o duelo desta terça-feira, o técnico Luis Pinto não deve poder contar com Gustavo Silva, que ainda se recupera de lesão.