Savarino retorna ao Rio para reunião com Botafogo e Fluminense aguarda desfecho

Os clubes já acertaram os termos da negociação, que envolve a inclusão do jovem volante Wallace Davi na troca . O jogador da base tricolor, inclusive, já deu sinal positivo para a mudança de ares. Contudo, a conclusão do negócio depende agora exclusivamente do aval de Savarino.

A novela envolvendo a possível transferência de Savarino para o Fluminense aproxima-se de seus capítulos decisivos nesta semana. O Tricolor das Laranjeiras vive a expectativa de contar com o meia venezuelano como seu principal reforço para a temporada de 2026, mas ainda depende de uma confirmação final do atleta. Nos bastidores, a parte burocrática entre as instituições avançou significativamente.

A logística de retorno do atleta tornou-se um drama à parte devido ao cenário geopolítico tenso em seu país natal. Savarino enfrentou dificuldades para deixar a Venezuela, onde passou a reta final das férias com a família. A recente invasão dos Estados Unidos resultou no fechamento de fronteiras e no cancelamento de diversos voos para o Brasil.

Por conta disso, o meia viaja nesta terça-feira em uma rota alternativa via Panamá e deve se reapresentar no Rio de Janeiro apenas na quarta-feira. A chegada será marcada imediatamente por uma reunião presencial com a diretoria alvinegra para discutir o futuro.

Savarino tem dilema entre conforto no Rio e idolatria alvinegra

A decisão do jogador passa por um equilíbrio delicado entre o desejo pessoal de moradia e o legado esportivo construído recentemente. O meia de 29 anos recusou rapidamente propostas de São Paulo e Corinthians porque não deseja deixar o Rio de Janeiro. Nesse contexto, a possibilidade de defender o Fluminense ganhou força. A mudança para as Laranjeiras permitiria ao atleta manter sua rotina na cidade sem a necessidade de uma mudança brusca para outro estado, o que pesa favoravelmente na escolha.

Entretanto, o principal entrave emocional é a forte identificação criada com o Botafogo. Savarino tornou-se ídolo da torcida alvinegra e chegou a ser homenageado com um mosaico especial em 2025. Sua trajetória no clube, iniciada em 2024 vindo da MLS, foi vitoriosa e marcante. Ele foi um dos protagonistas da histórica dobradinha de títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores logo em sua primeira temporada. Ao todo, seus números impõem respeito: foram 103 partidas, 20 gols marcados e 19 assistências em duas temporadas de alto nível. Agora, ele precisa decidir se coloca essa idolatria à prova ao vestir a camisa de um rival local.