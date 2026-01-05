Sassuolo x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Sassuolo x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Sassuolo e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A bola rola no Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, na Itália. O duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam a primeira página da tabela e olham para cima neste segundo turno da competição nacional.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega a Sassuolo
A Sassuolo faz uma campanha regular no Campeonato Italiano e está na 10ª posição, com 23 pontos.
Para o duelo em casa, o técnico Fabio Grosso segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Berardi, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca e Filippo Romagna estão no departamento médico e desfalcam a equipe nesta terça-feira. Além disso, Woyo Coulibaly está a serviço de sua seleção na Copa Africana de Nações e completa a lista de ausências.
Como chega a Juventus
Por outro lado, a Juve aparece na 4ª posição na tabela, com 33 pontos, e ainda segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Isto porque a diferença para a líder Inter de Milão é de somente seis pontos.
No entanto, o técnico Luciano Spalletti também enfrenta alguns contratempos na equipe. Dusan Vlahovic segue em recuperação e pode dar lugar a Openda no ataque. Já na defesa, Daniele Rugani e Federico Gatti estão fora por lesão.
SASSUOLO X JUVENTUS
19ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: terça-feira, 06/01/2026, às 16h45 (de Brasília).
Local: Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia.
SASSUOLO: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande, Thorstvedt, Matic, Kone, Fadera, Pinamonti, Lauriente. Técnico: Fabio Grosso.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Yildiz, Openda. Técnico: Luciano Spalletti.
Árbitro: Luca Zufferli.
Auxiliares: Alberto Tegoni e Christian Rossi.
VAR: Giacomo Camplone.