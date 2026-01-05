Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vai abrir conversas para renovar com Sabino

Tricolor paulista agenda reunião com representantes do jogador para extensão de vínculo com zagueiro de 29 anos
Além das contratações para a temporada 2026, o São Paulo também busca manter uma base do elenco e tentará renovar o contrato do zagueiro Sabino. A diretoria paulista, portanto, agendou para esta semana uma reunião com os representantes do jogador para avançar nas conversas por uma renovação contratual. A informação é do “Uol”.

A ideia do São Paulo, aliás, é estender o vínculo de Sabino até dezembro de 2027, com a inclusão de uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, até o fim de 2028. No entanto, necessitando o cumprimento de metas esportivas.

Sabino é uma das peças importantes no São Paulo e é visto como titular na formação ideal do técnico Hernán Crespo. Além do desempenho em campo, a liderança do zagueiro também ganhou elogios ao longo da temporada 2025. Essa postura foi um dos pontos para o clube avançar na renovação de contrato.

Na temporada passada, Sabino atuou em 46 jogos e marcou três gols. Ele foi titular na maioria das partidas e se destacou. Ele iniciou a carreira pelo Santos, passou por Coritiba e Sport antes de chegar ao Tricolor do Morumbi.

Por fim, o São Paulo segue ativo no mercado em busca pelo menos três contratações: um meio-campista, um zagueiro e um atacante. Até o momento, o Tricolor já acertou as chegadas do meia Danielzinho, do goleiro Carlos Coronel e do lateral-direito Lucas Ramon.

