São Paulo vai abrir conversas para renovar com Sabino

Tricolor paulista agenda reunião com representantes do jogador para extensão de vínculo com zagueiro de 29 anos

A ideia do São Paulo, aliás, é estender o vínculo de Sabino até dezembro de 2027, com a inclusão de uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, até o fim de 2028. No entanto, necessitando o cumprimento de metas esportivas.

Além das contratações para a temporada 2026, o São Paulo também busca manter uma base do elenco e tentará renovar o contrato do zagueiro Sabino. A diretoria paulista, portanto, agendou para esta semana uma reunião com os representantes do jogador para avançar nas conversas por uma renovação contratual. A informação é do “Uol”.

Sabino é uma das peças importantes no São Paulo e é visto como titular na formação ideal do técnico Hernán Crespo. Além do desempenho em campo, a liderança do zagueiro também ganhou elogios ao longo da temporada 2025. Essa postura foi um dos pontos para o clube avançar na renovação de contrato.

Na temporada passada, Sabino atuou em 46 jogos e marcou três gols. Ele foi titular na maioria das partidas e se destacou. Ele iniciou a carreira pelo Santos, passou por Coritiba e Sport antes de chegar ao Tricolor do Morumbi.

Por fim, o São Paulo segue ativo no mercado em busca pelo menos três contratações: um meio-campista, um zagueiro e um atacante. Até o momento, o Tricolor já acertou as chegadas do meia Danielzinho, do goleiro Carlos Coronel e do lateral-direito Lucas Ramon.

