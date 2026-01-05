São Paulo treina e segue preparação para estreia na temporada

As atividades no CFA de Cotia tiveram início com exercícios de fortalecimento muscular no gramado, comandados pelos preparadores físicos. Em seguida, os jogadores foram divididos em quatro equipes para um treino de enfrentamento em espaço reduzido. Enquanto dois times duelavam, os outros dois realizavam uma corrida intermitente com a preparação física.

O São Paulo treinou nesta segunda-feira (5) de olho no primeiro jogo da temporada. No domingo, o Tricolor encara o Mirassol, às 20h30 (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

São Paulo quer três reforços

O São Paulo quer a contratação de mais três reforços ainda neste início de temporada para fechar o elenco. Os focos da direção do Tricolor são um zagueiro, um meio-campista e um atacante que atue pelas pontas.

Atualmente, o elenco conta com Ferreira, Tapia e Lucca para o setor. Ainda assim, a diretoria considera a contratação de mais um jogador para a posição após a saída de Rigoni, cujo contrato não foi renovado. Por esse motivo, dirigentes iniciaram sondagens recentes para mapear nomes disponíveis e condições de negociação dentro do orçamento do clube.

Recentemente, a diretoria sondou o atacante Breno Lopes, de 29 anos, que defendeu o Fortaleza nas últimas duas temporadas. O Leão do Pici, porém, aceitou negociar apenas por meio de compra. Diante desse cenário, o Coritiba fechou acordo por cerca de R$ 15 milhões, valor fora do alcance do São Paulo.

