São Paulo quer mais três reforços e define prioridades no mercado

Tricolor pretende fechar o elenco com mais um zagueiro, um meia e um atacante / Crédito: Jogada 10

O São Paulo quer a contratação de mais três reforços ainda neste início de temporada para fechar o elenco. Os focos da direção do Tricolor são um zagueiro, um meio-campista e um atacante que atue pelas pontas. A informação é do “ge”. Atualmente, o elenco conta com Ferreira, Tapia e Lucca para o setor. Ainda assim, a diretoria considera a contratação de mais um jogador para a posição após a saída de Rigoni, cujo contrato não foi renovado. Por esse motivo, dirigentes iniciaram sondagens recentes para mapear nomes disponíveis e condições de negociação dentro do orçamento do clube.

Recentemente, a diretoria sondou o atacante Breno Lopes, de 29 anos, que defendeu o Fortaleza nas últimas duas temporadas. O Leão do Pici, porém, aceitou negociar apenas por meio de compra. Diante desse cenário, o Coritiba fechou acordo por cerca de R$ 15 milhões, valor fora do alcance do São Paulo. Vale lembrar que o Tricolor atravessa situação financeira delicada e, por isso, busca opções a custo zero. São os casos dos dois reforços confirmados até o momento: o meio-campista Danielzinho, vindo do Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls (Estados Unidos). Além disso, o São Paulo tem um acerto com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol. O Tricolor busca um acordo pela liberação antecipada do jogador junto ao clube do interior paulista. Isso porque seu contrato só encerra no dia 5 de maio. O clube pode envolver jogadores na negociação. Allan segue no radar do São Paulo Para o meio-campo, a diretoria mantém conversas com o Flamengo pela contratação de Allan. O Tricolor avalia um empréstimo como alternativa para viabilizar a chegada do jogador. Ao mesmo tempo, o São Paulo procura um zagueiro para completar o sistema defensivo e equilibrar as opções do elenco.

Entre os nomes avaliados, o clube analisou a situação do argentino Gastón Ávila, atleta vinculado ao Ajax (Holanda) e que estava no Fortaleza. As partes, porém, interromperam as tratativas nos últimos dias diante de divergências financeiras. A diretoria segue atenta a outras possibilidades dentro do mercado. Internamente, dirigentes entendem que a chegada de reforços para essas posições pode suprir lacunas do elenco. A aposentadoria de Oscar, com anúncio previsto para os próximos dias, também entrou no radar das análises. Ainda assim, a oferta restrita de meio-campistas no mercado influencia o ritmo das buscas. A janela de transferências fecha em março e mais mudanças no elenco podem ocorrer até lá. O São Paulo estreia na temporada 2026 diante do Mirassol, no dia 11 (domingo), às 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.