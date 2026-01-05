Santos garante permanência de joia e resolve crise na base

Kauan Basile chegou a visitar o CT do Caju, em Curitiba, mas reunião com o presidente do Peixe decretou a permanência do jogador

O Santos conseguiu resolver um problema que afetaria os planos para o seu futuro. Na noite desta segunda-feira (05), o presidente do clube, Marcelo Teixeira, conseguiu garantir a permanência de Kauan Basile, de apenas 13 anos. O Alvinegro vê o jogador como a grande promessa de sua base para os próximos anos.

Nos últimos dias, Kauan rompeu com a empresa de Neymar e passou a ser representado pelo Grupo BMG. Com isso, uma possibilidade de deixar o Santos esteve entre os rumores. A família do jogador chegou a visitar o CT do Caju, em Curitiba, e escutou os planos do Athletico para o futuro. Um acordo entre as duas partes esteve muito próximo de acontecer.