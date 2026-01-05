Proposta na mesa e sorriso no rosto: como foi a reunião entre Hulk e Atlético

Reunião ocorreu na casa do empresário Rafael Menin, um dos sócios da SAF do Atlético, e teve projeto robusto ao atacante Hulk / Crédito: Jogada 10

Atlético e Hulk finalmente sentaram para conversar a respeito da saída ou permanência do jogador em Belo Horizonte. Afinal, um dos principais nomes da história do clube tem proposta para deixar a Cidade do Galo, e uma série de fatores pesou para a possibilidade de mudança de ares. Contudo, o clube mineiro faz jogo duro e, em reunião, apresentou um robusto projeto para a sequência em Minas Gerais. O Jogada10 traz agora os bastidores do diálogo entre as partes. O encontro entre Hulk e Atlético aconteceu na casa de Rafael Menin, filho do empresário Rubens Menin, ambos sócios majoritários da SAF do clube mineiro. O atleta esteve no local na noite desse domingo acompanhado da esposa e da advogada Marisa Alija, que representa o jogador em assuntos desse tipo.

No encontro, Hulk foi mais para ouvir do que para falar. Já o Galo apresentou o projeto que vinha sendo desenhado há algum tempo. Ele consiste em três pilares: um grande documentário sobre a última temporada do jogador, uma estátua na Arena MRV e uma participação na Sociedade Anônima do Futebol. Documentário O Atlético já iniciou os trabalhos de bastidores para a filmagem do documentário. A ideia é fazer algo parecido com o conhecido “The Last Dance”, documentário que cobriu o restante da carreira de Michael Jordan. A produção será de grande porte, com riqueza de detalhes e roteiro desenvolvido por uma produtora. Estátua Além disso, o clube decidiu imortalizar Hulk na entrada da Arena MRV. A ideia é criar um ponto de referência na esplanada para que torcedores se encontrem e façam fotografias de um dos maiores jogadores da história do clube alvinegro. Participação Por fim, o Atlético ofereceu uma participação simbólica na SAF atleticana. A ideia é que o jogador encerre sua carreira em Belo Horizonte e tenha um projeto para depois da aposentadoria no Galo. A quantidade exata não foi informada.

Reação Após toda a conversa, Hulk deixou o local sorridente. O Atlético, por sua vez, sentiu confiança no que observou a partir das reações do jogador. A resposta, contudo, ainda será dada nesta segunda-feira. A expectativa é que Hulk faça uma contraproposta. Isso porque o Fluminense conseguiu igualar ou se aproximar dos valores que o Atlético paga ao atleta. Todavia, ofereceu ao jogador contrato até dezembro de 2027. O clube mineiro espera que, no retorno do jogador, essa seja a única exigência para a sequência. Vale ressaltar que Hulk ainda tem um ano de contrato com o Galo. Caso o jogador aceite a proposta do clube do Rio de Janeiro, o Atlético fará jogo duro e cobrará a multa para a saída.