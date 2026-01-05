Planos de filhos e vida a dois: o lado extracampo da volta de Gabigol ao Santos

Atacante retorna ao Peixe em meio a uma fase de estabilidade pessoal ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar, que renovou com o clube / Crédito: Jogada 10

A volta de Gabigol ao Santos, oficializada no último sábado (03), não se explica apenas pela tentativa de reencontrar o futebol que o transformou em ídolo e o mantém identificado com a torcida do Peixe. O retorno ao clube que o revelou ocorre em meio a um momento delicado da carreira, mas também em fase de estabilidade extracampo — sobretudo na vida amorosa.

Para além da bola, o movimento marca um ponto de virada na vida pessoal do jogador, que mantém um casamento com Rafaella Santos. Os dois vivem de idas e vindas há uma década, mas desta vez, segundo fontes, a relação vive sua fase de maior solidez. Não à toa, o casal tem avançado estágios e planejam ampliar a família muito em breve. Justamente o estágio do relacionamento com Rafaella, irmã de Neymar, planos de casamento no papel e desejo de formar família pesaram diretamente na decisão do atacante. Desde que voltou com Gabi, em dezembro de 2024, a influenciadora passou a dividir sua rotina entre Minas Gerais e São Paulo. Rafaella sustentou seus deslocamentos constantes como forma de manter-se perto de familiares, mas se estabeleceu definitivamente na mansão do jogador em Belo Horizonte. Nova etapa da relação

Os pombinhos se reassumiram publicamente durante a apresentação de Gabriel no Cruzeiro, em janeiro de 2025. Os rumores já tomavam conta da mídia quando o atacante agradeceu à namorada pelo apoio recebido durante o processo. Pessoas próximas notaram que o casal já lidava, àquela altura, de uma forma mais madura com as questões do relacionamento. Essa mudança ficou ainda mais clara em entrevista concedida por Rafaella ao programa ‘Bru Na Cozinha’, apresentado por Bruna Biancardi no Youtube. “Basicamente aquela vida de casado que eu imaginei que não ia ter, nunca me imaginei. Estou aprendendo ainda, mas assim, é gostoso. A gente começa a conhecer um ao outro e o nosso relacionamento está outra coisa. Maravilhosamente bem”, disse.

A decisão de Gabriel em regressar à Vila também reaproxima Rafaella de Bruna Biancardi e suas sobrinhas, Mel e Mavie, filhas de Neymar. Além disso, os jogadores terão a mesma rotina e ficarão ainda mais próximos. Planos de filhos Durante o mesmo bate-papo com Bru, Rafaella falou abertamente sobre o desejo de formar uma família e oficializar a união. “Meu sonho é ter filhos. Eu quero muito, muito mesmo. Quero casar”, declarou. Há meses, rumores indicam que a influenciadora está cada vez mais próxima de realizar esse plano.