Pezzolano sofre com ausência de jogador importante em treino do Internacional

Pezzolano sofre com ausência de jogador importante em treino do InternacionalAssessoria do Colorado comunica que Thiago Maia não participa de treino desta segunda (05), no CT Parque Gigante, por um desconforto
A comissão técnica de Paulo Pezzolano,que assumiu o comando do Internacional há pouco tempo realizou mais uma atividade de início da pré-temporada, nesta segunda-feira (05/01). Apesar disso, a equipe técnica precisou encontrar soluções para um de seus primeiros contratempos. Afinal, não pôde contar com o meio-campista Thiago Maia no trabalho que ocorreu no CT Parque Gigante. Segundo a assessoria de imprensa do Colorado, o jogador não participou do treinamento devido a um desconforto.
Inclusive, o treinador uruguaio foi quem conduziu os exercícios e foi acompanhado por membros da diretoria. No caso, o diretor técnico Abel Braga, o novo diretor executivo Fabinho Soldado e o presidente Alessandro Barcellos. A imprensa teve a possibilidade de assistir o começo do treino e percebeu que já há a construção de uma boa relação entre Pezzolano e Abel Braga. Isso porque os dois tiveram uma duradoura conversa marcada por um clima leve, além de diversas risadas.
Internacional concentra esforços em renovações
O Inter ainda não confirmou o desfecho positivo em negociações por reforços. Na verdade, em um primeiro momento, a dedicação do clube é em conseguir a renovação de contrato de alguns dos pilares da sua equipe. Alguns exemplos são Aguirre, Mercado, Bruno Henrique e Alan Patrick. Em situação semelhante, o clube gaúcho concretizou a permanência do zagueiro Victor Gabriel e do atacante Carbonero.
A dupla passou a integrar o elenco em 2025 por empréstimo junto ao Sport e Racing, respectivamente. Posteriormente, o Internacional conseguiu chegar a um acerto com os clubes e contratá-los em definitivo.
Cronograma inicial
Para a estreia na temporada, no primeiro compromisso do Gauchão, o planejamento da comissão técnica é utilizar uma equipe alternativa. No caso, o time será formado por jogadores com pouca minutagem no ano passado e promessas da equipe sub-20.
O primeiro adversário do Inter será o Novo Hamburgo e o duelo ocorrerá no Beira-Rio, no dia 11 de janeiro. Sob o comando de Paulo Pezzolano, as principais peças do grupo devem entrar em campo pela primeira vez somente na quarta rodada do Estadual. Na ocasião, o Colorado enfrentará o Inter de Santa Maria também no Beira-Rio, no dia 21 de janeiro.
