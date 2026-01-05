Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paulinho descarta saída para o Corinthians: “Sou funcionário do Mirassol”

Ex-jogador era cotado para assumir o cargo de executivo no futebol do Timão, mas seguirá no Leão Caipira em 2026
Especulado em vários clubes, inclusive no Corinthians, o ex-jogador Paulinho seguirá no Mirassol em 2026. O dirigente permanecerá no clube do interior paulista como executivo de futebol, além de atuar nas categorias do Leão.

Em entrevista concedida no CT do clube, Paulinho confirmou que recebeu a sondagem de outras equipes, porém, seguirá no Mirassol. Além disso, mesmo sem ter um contrato formal assinado, o dirigente afirmou que estendeu seu vínculo com o clube.

“Acho que a maioria sabe, eu sou funcionário do Mirassol, não tenho contrato, mas seja num papel, um guardanapo, nós renovamos o meu contrato. Então, assim, é a palavra (que vale). Realmente foram alguns convites que eu recebi para deixar o Mirassol, porém, como eu sempre falo, quando eu cheguei aqui, eu coloquei uma missão primeiro como coordenador e depois como diretor executivo, que era levar o Mirassol a uma sul-americana e levamos a Libertadores. Então, eu sou um cara que tenho muita gratidão ao clube, só que essa gratidão também se estende pelo meu trabalho”, pontuou.

O ex-jogador do Corinthians não negou que pode deixar o clube em algum momento. Entretanto, quer  manter o foco no Mirassol, para a disputa da temporada mais importante da história do Leão Caipira, que disputará a Libertadores em 2026.

“Como eu falei na última partida do ano, é difícil você saber quando vai sair, se vai sair, porque o futebol é dinâmico. Pode ser que um dia aconteça, mas eu não sei quando. Então, continuo focado com o planejamento de 2026 com o Mirassol, espero que a gente possa iniciar e terminar a temporada da melhor maneira possível”, destacou.

