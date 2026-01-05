Palmeiras x Monte Roraria, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Em busca do tri, crias da Academia estreiam na Copinha contra o time de Roraima na Arena Barueri

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, começa para um bicampeão. Nesta segunda-feira (5), o Palmeiras enfrenta o Monte Roraima às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O confronto marca a abertura do Grupo 27 e o início da caminhada do Verdão em busca de sua terceira taça na competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 18h45, com um trio de craques. Gabriel Belmonte narra, com comentários de Thiago Hugolini e reportagem de Raphael Almeida.