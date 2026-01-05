Palmeiras inicia pré-temporada já com Marlon Freitas e jovens da base

Palmeiras inicia pré-temporada já com Marlon Freitas e jovens da baseAbel Ferreira ainda não retornou aos trabalhos, mas deve comandar atividades com bola já na terça-feira (6)
O Palmeiras se reapresentou para a pré-temporada na noite do último domingo (4) com uma novidade. O volante Marlon Freitas, primeiro e, até o momento, único reforço do Verdão para 2026, esteve presente na Academia de Futebol com os demais jogadores do elenco para o retorno às atividades.
Inicialmente, os jogadores realizaram exames médicos e cumpriram programação com jantar e pernoite no centro de treinamento. A agenda segue nesta segunda-feira (5), quando todo o grupo passa por avaliações físicas. As primeiras atividades com bola devem ocorrer na terça-feira (6), já com a presença de Abel Ferreira.
O técnico ganhou mais uns dias de férias, como em todas as temporadas anteriores desde que desembarcou no Brasil. O treinador costuma ficar uns dias a mais na Academia de Futebol, mesmo após o fim dos campeonatos, finalizando o planejamento para a temporada seguinte. Esses dias são compensados em acordo com a direção do clube.
Ausências na pré-temporada
O grupo que se reapresentou neste início de temporada também passou por mudanças. A principal é o volante Anibal Moreno, negociado com o River Plate por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões). Além do argentino, o zagueiro Micael deve deixar o clube nos próximos dias. O jogador recebeu proposta do Inter Miami (Estados Unidos) e nem esteve na reapresentação do elenco. As negociações estão avançadas por um empréstimo com opção de compra.
Além disso, o clube acertou empréstimos de três atletas: o meia Rômulo (Novorizontino), o lateral-direito Gilberto (Athletico-PR) e o lateral-esquerdo Caio Paulista (Grêmio).
Por fim, dois atletas seguem no departamento médico: o atacante Paulinho, que está na reta final da recuperação após cirurgia na perna direita; e o volante Lucas Evangelista, que também passou por cirurgia após ruptura no tendão do músculo posterior da coxa direita.
Os planos do Palmeiras para os jovens
Além dos jogadores do elenco principal, quatro jogadores inscritos na Copinha também se reapresentaram. São eles: o zagueiro Benedetti, os meio-campistas Larson e Erick Belé, e o atacante Riquelme Fillipi. Há um plano do Palmeiras para integrar estes jogadores ao elenco profissional, com atuações pontuais. A tendência é que isso ocorra no início do Paulistão.
Vale destacar também o meio-campista Luis Pacheco, do sub-17, que ficou fora da Copinha devido ao desgaste apresentado no fim da última temporada. O clube também vê o jogador como opção para o Paulistão. Situação semelhante envolve Luighi, que também não integrou a lista do torneio de base, entretanto, por já figurar nos planos do elenco principal.