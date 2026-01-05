Palmeiras inicia pré-temporada já com Marlon Freitas e jovens da base

Abel Ferreira ainda não retornou aos trabalhos, mas deve comandar atividades com bola já na terça-feira (6) / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou para a pré-temporada na noite do último domingo (4) com uma novidade. O volante Marlon Freitas, primeiro e, até o momento, único reforço do Verdão para 2026, esteve presente na Academia de Futebol com os demais jogadores do elenco para o retorno às atividades. Inicialmente, os jogadores realizaram exames médicos e cumpriram programação com jantar e pernoite no centro de treinamento. A agenda segue nesta segunda-feira (5), quando todo o grupo passa por avaliações físicas. As primeiras atividades com bola devem ocorrer na terça-feira (6), já com a presença de Abel Ferreira.

O técnico ganhou mais uns dias de férias, como em todas as temporadas anteriores desde que desembarcou no Brasil. O treinador costuma ficar uns dias a mais na Academia de Futebol, mesmo após o fim dos campeonatos, finalizando o planejamento para a temporada seguinte. Esses dias são compensados em acordo com a direção do clube. Ausências na pré-temporada O grupo que se reapresentou neste início de temporada também passou por mudanças. A principal é o volante Anibal Moreno, negociado com o River Plate por 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões). Além do argentino, o zagueiro Micael deve deixar o clube nos próximos dias. O jogador recebeu proposta do Inter Miami (Estados Unidos) e nem esteve na reapresentação do elenco. As negociações estão avançadas por um empréstimo com opção de compra. Além disso, o clube acertou empréstimos de três atletas: o meia Rômulo (Novorizontino), o lateral-direito Gilberto (Athletico-PR) e o lateral-esquerdo Caio Paulista (Grêmio). Por fim, dois atletas seguem no departamento médico: o atacante Paulinho, que está na reta final da recuperação após cirurgia na perna direita; e o volante Lucas Evangelista, que também passou por cirurgia após ruptura no tendão do músculo posterior da coxa direita.