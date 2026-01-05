Nigéria goleia Moçambique e avança às quartas da Copa Africana de Nações

Com dois gols de Victor Osimhen, seleção nigeriana faz 4 a 0 e aguarda Argélia ou RD Congo na próxima fase da competição

A Nigéria confirmou o favoritismo e goleou Moçambique por 4 a 0, nesta segunda-feira (5). Diferente dos outros confrontos das oitavas de final, nos quais os principais candidatos sofreram para avançar, os nigerianos dominaram completamente a partida e confirmaram a classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Victor Osimhen foi o grande destaque com dois gols marcados, enquanto Ademola Lookman e Akor Adams completaram a vitória no Fez Stadium, em Marrocos.

