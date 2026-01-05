Nigéria goleia Moçambique e avança às quartas da Copa Africana de Nações

Nigéria goleia Moçambique e avança às quartas da Copa Africana de NaçõesCom dois gols de Victor Osimhen, seleção nigeriana faz 4 a 0 e aguarda Argélia ou RD Congo na próxima fase da competição
A Nigéria confirmou o favoritismo e goleou Moçambique por 4 a 0, nesta segunda-feira (5). Diferente dos outros confrontos das oitavas de final, nos quais os principais candidatos sofreram para avançar, os nigerianos dominaram completamente a partida e confirmaram a classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Victor Osimhen foi o grande destaque com dois gols marcados, enquanto Ademola Lookman e Akor Adams completaram a vitória no Fez Stadium, em Marrocos.
LEIA MAIS: Egito vence Benim na prorrogação e avança às quartas da Copa Africana de Nações
Com o resultado, a Nigéria, por sua vez, aguarda o vencedor do confronto entre Argélia e República Democrática do Congo para conhecer seu adversário nas quartas de final.
Final EightDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags