Neymar e Gabigol no Santos: promessa de títulos ou ilusão? Jornalista opina

Neymar e Gabigol no Santos: promessa de títulos ou ilusão? Jornalista opinaPara o jornalista Juca Kfouri, dupla pode dar certo e fazer sucesso. Ele, contudo, não acredita nessa possibilidade
O Santos está trabalhando para montar um time robusto para a temporada. Prova disso é que buscou o atacante Gabigol no Cruzeiro e renovou o contrato com Neymar. Com dois ex-Moleques da Vila, a ideia é formar um grupo potente em busca de títulos. Aliás, o jornalista Juca Kfouri avaliou o time do Peixe com a presença de Neymar e Gabigol juntos. Durante o programa “Posse de Bola”, ele ressaltou sobre as possibilidades.
“Estava pensando sobre isso. Só me resta dizer que, se tivermos nessa dupla o Neymar do Barcelona e o Gabigol de 2019, é sair de baixo. O Santos vira candidato a títulos”, disse o comunicador.
Todavia, o jornalista ponderou que não acredita no sucesso da dupla. “Existe essa possibilidade? Longe de mim dizer que não. Mas eu acredito nela? Nem um centímetro. Acho que vai ser mais uma dupla de veraneio pelas praias santistas. Claro que o Neymar tem um projeto, que é disputar a Copa do Mundo. O Gabigol, imagino que ele não tenha mais esse objetivo. Acho que o Santos criou mais uma dupla do barulho. Tomara que eu esteja enganado”, concluiu.
Gabigol é apresentado
Gabigol, afinal, foi apresentado pelo Santos nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, e concedeu entrevista coletiva, na qual já se colocou à disposição para estrear pelo clube. “Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem”, afirmou o jogador.
O camisa 9, aliás, ainda fez diversos elogios ao técnico Juan Pablo Vojvoda.
“Conversamos um pouco. Ele conhece minhas características, tem me surpreendido com os treinos e com o jeito dele. Tenho gostado bastante. Espero que sejamos felizes juntos”, disse o atacante, que ainda elogiou o estilo de jogo do treinador.
“Foi pouco tempo de treino, mas creio que é um estilo que cabe mais a mim. A pressão mais curta, no campo do adversário, é o DNA do Santos. Ter a bola, atacar com muitos jogadores, fazer gols, correr riscos. Creio que estou no lugar certo”.
