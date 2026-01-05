Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na bola parada, Fluminense passa pelo Água Santa na Copinha

Com um a mais desde o fim do primeiro tempo, o Tricolor carioca faz 2 a 0 e fecha a rodada na liderança do Grupo 25
Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
O Fluminense estreou na Copinha SP 2026 com vitória. Pelo Grupo 25, com sede em Santana do Parnaíba, o Tricolor venceu o Água Santa por 2 a 0. Vagno marcou um belo gol de falta no primeiro tempo. Em seguida, Kelwin ampliou, cobrando pênalti. Dessa forma, o Tricolor definiu este duelo no Estádio Gabriel Marques, aproveitando a vantagem de jogar com um a mais, já que o goleiro Kauã Dias recebeu cartão vermelho na reta final do primeiro tempo. No outro jogo do grupo, na preliminar, o Brasileirense venceu o Sfera, de Jarinu, por 1 a 0.

A segunda rodada do Grupo 25 da Copinha São Paulo acontecerá na próxima quinta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando o Fluminense enfrentará o Brasileirense no duelo dos líderes, ambos com três pontos. Enquanto isso, na partida de fundo, às 19h, Água Santa e Sfera farão o duelo paulista. Quem perder ficará muito próximo da eliminação, já que, pelo regulamento, apenas os dois primeiros avançam para a segunda fase.

Como o Fluminense construiu a vitória

O primeiro tempo permaneceu equilibrado até os 27 minutos, quando surgiu um lance-chave. O goleiro do Água Santa, Kauan Farias, tentou cortar uma bola fora da área. No entanto, Isack Gabriel dividiu a bola com Arapiraca, levou a melhor e, ao encobrir o goleiro Kauan Dias, que estava fora da área, forçou o árbitro a expulsar o goleiro por tocar a bola com a mão. O árbitro paralisou o jogo por dez minutos e, quando retomou, colocou o goleiro reserva Luiz Augusto em campo (o atacante Mandarino saiu). Logo depois, exatamente no lance da falta que gerou a expulsão, Vagno cobrou na barreira, ficou com a sobra e chutou de fora da área no ângulo do goleiro Luiz Gustavo, que nem havia tocado na bola antes de vê-la na rede.

No segundo tempo, o Fluminense aproveitou a vantagem numérica e ampliou logo aos três minutos. Após uma blitz na área do Água Santa, o atacante Kelwin ficou com a sobra e chutou. Entretanto, a bola bateu no braço de um defensor, e o árbitro marcou pênalti, muito reclamado pelo técnico do Água Santa, Tutti Mendes, que acabou expulso. Finalmente, Kelwin cobrou o pênalti e ampliou o placar.

Fluminense

