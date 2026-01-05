Mirassol oficializa contratação de atacante com passagem pela MLS

Essa é a quarta novidade confirmada pelo Leão para o ano, sendo o terceiro nome para o setor ofensivo. Antes dele, já haviam sido anunciados os atacantes André Luís e Rodrigo Rodrigues, além do volante Yuri Lara.

O Mirassol oficializou mais um reforço para a temporada de 2026. O clube paulista acertou a contratação do atacante Nathan Fogaça, de 26 anos, que chega após acumular experiência tanto no futebol brasileiro quanto nos Estados Unidos.

Confira as novidades do Mercado da Bola

Formado nas categorias de base do Coritiba, Fogaça construiu parte importante da carreira na Major League Soccer (MLS), onde defendeu o Portland Timbers por três temporadas. Com a camisa do clube norte-americano, disputou 44 partidas, balançou as redes em quatro oportunidades e contribuiu com três assistências. O jogador também teve passagem marcante pelo San Antonio FC, equipe da USL Championship, segunda divisão dos Estados Unidos, onde registrou 15 gols e seis assistências em 41 jogos.

De volta ao Brasil, o atacante participou das duas últimas edições da Série B. Em 2024, atuou pelo Operário-PR e marcou quatro vezes em 13 partidas. No ano seguinte, vestiu a camisa do Novorizontino e anotou seis gols em 17 jogos, mostrando regularidade e boa presença ofensiva. Agora, Fogaça chega ao Mirassol com a missão de fortalecer o ataque e ampliar as opções do técnico Rafael Guanaes para a disputa da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.