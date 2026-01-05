Mirassol acerta a contratação de Lucas Mugni e Eduardo

Mirassol acerta a contratação de Lucas Mugni e EduardoLeão Caipira anuncia argentino e fecha acordo com meia que teve passagem por Botafogo e Cruzeiro; saiba detalhes
O Mirassol segue reforçando o elenco para a temporada mais importante de toda a sua história, já que vai disputar a Libertadores. O clube do interior paulista anunciou, nesta segunda-feira (5), a contratação do meia Lucas Mugni e também acertou com Eduardo, ex-Cruzeiro e Botafogo.
O argentino, de 33 anos, passou duas temporadas no Vozão e viveu em 2025 seu melhor ano, com 10 assistências e 4 gols em 51 partidas. Em 2024 ele teve 10 assistências e 3 gols, mas com cinco jogos a menos. Revelado pelo Colón, Mugni chegou ao Brasil em 2014 para defender o Flamengo. Após passagem tímida, voltou para a Argentina e atuou ainda em Chile e Bolívia até retornar ao Brasil. Antes de atuar no Ceará, Mugni defendeu Sport e Bahia.
Eduardo deve chegar ao Leão nos próximos dias
Do outro lado, Eduardo começou a carreira no Desportivo Brasil, Ituano, Fluminense e Grêmio Barueri. Depois, entre 2010 e 2022 ficou fora do país. Ele defendeu Porto e Estoril Praia, em Portugal, Nice (França), Al-Hilal e Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), além de Al Ahli (Emirados Árabes).
O meia, então, voltou para o Brasil para defender o Botafogo em 2022 e ficou até 2024. Disputou 98 jogos, com 23 gols e 12 assistências. Conquistou o título da Libertadores e do Brasileirão. Em 2025, transferiu-se para o Cruzeiro, onde atuou em 52 partidas, sendo 22 como titular e 30 vindo do banco de reservas.
Por fim, Mugni quinto reforço a ser anunciado pelo Mirassol. Os outros foram o volante Yuri Lara, os atacantes Rodrigues Rodrigues, André Luís e Nathan Fogaça.
