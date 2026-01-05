Mirassol acerta a contratação de Lucas Mugni e Eduardo

Leão Caipira anuncia argentino e fecha acordo com meia que teve passagem por Botafogo e Cruzeiro; saiba detalhes / Crédito: Jogada 10

O Mirassol segue reforçando o elenco para a temporada mais importante de toda a sua história, já que vai disputar a Libertadores. O clube do interior paulista anunciou, nesta segunda-feira (5), a contratação do meia Lucas Mugni e também acertou com Eduardo, ex-Cruzeiro e Botafogo. O argentino, de 33 anos, passou duas temporadas no Vozão e viveu em 2025 seu melhor ano, com 10 assistências e 4 gols em 51 partidas. Em 2024 ele teve 10 assistências e 3 gols, mas com cinco jogos a menos. Revelado pelo Colón, Mugni chegou ao Brasil em 2014 para defender o Flamengo. Após passagem tímida, voltou para a Argentina e atuou ainda em Chile e Bolívia até retornar ao Brasil. Antes de atuar no Ceará, Mugni defendeu Sport e Bahia.