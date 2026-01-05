Mercado da bola – novidades desta segunda (5): Fla mira Marcos Leonardo e Fagner deixa Corinthians

Rubro-Negro avalia contratação de atacante após trava por Kaio Jorge, e lateral fica próximo do Cruzeiro após rescisão com Timão / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue agitado. Ainda em busca de um atacante, o Rubro-Negro começa a traçar um plano B para o atacante após a negociação por Kaio Jorge travar. Assim, o clube pensa em Marcos Leonardo, que joga na Arábia Saudita. Além disso, a “novela” Fagner está perto de encerrar e o jogador deve ir para o Cruzeiro. Por outro lado, o Grêmio, que está em reformulação, está perto de fechar com o atacante Jose Enamorado. Veja o resumo desta segunda-feira (5). Fla mira Marcos Leonardo Após receber duas negativas consecutivas do clube mineiro, a diretoria rubro-negra colocou o nome de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, na pauta como o atual “plano B” para reforçar o ataque. Embora Kaio Jorge continue sendo o sonho de consumo principal, o clube carioca começou a se movimentar por outras opções. E já manifestou interesse no ex-jogador do Santos, que tem 22 anos e se transferiu para a Arábia Saudita em 2024 após passagem pelo Benfica.

Até o momento, não há uma proposta formalizada nem para o atleta e nem para os sauditas, tratando-se apenas de uma sondagem inicial. O Flamengo estuda a viabilidade do negócio e entende que os valores para tirar Marcos Leonardo do Oriente Médio estariam na mesma faixa do montante que foi oferecido — e recusado — pelo artilheiro do Cruzeiro. Fagner próximo do Cruzeiro O lateral-direito acertou a rescisão de contrato com o Corinthians e deve assinar em definitivo com o Cruzeiro ainda nesta semana. O contrato do jogador com o clube paulista tinha duração até dezembro deste ano. Os valores da negociação não foram divulgados e o fim do vínculo entre atleta e Timão deve ser assinado ainda nesta segunda-feira (5). Ele retornaria ao Corinthians após empréstimo à Raposa, que já manifestou interesse em permanecer. Chelsea sondou Filipe Luís O sucesso de Filipe Luís no Flamengo, com quatro títulos conquistados em pouco mais de um ano, fez com que o treinador estivesse no radar de um dos grandes clubes da Europa. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o comandante rubro-negro foi cotado para assumir Chelsea após saída de Enzo Maresca, no início deste mês. Filipe Luís chegou à fase final de seleção e estava na disputa com o britânico Liam Rosenior, do Strasbourg, da França. No entanto, tudo indica que Rosenior será o escolhido.

Dança das cadeiras em Manchester Ainda relacionado ao futebol internacional, o Manchester United demitiu o técnico Ruben Amorim após 14 meses no cargo. A demissão ocorreu após a sequência de empates com o lanterna Wolverhampton e com o Leeds United, que também luta pela permanência na elite do futebol inglês. São Paulo mira mais reforços O São Paulo quer a contratação de mais três reforços ainda neste início de temporada para fechar o elenco. Os focos da direção do Tricolor são um zagueiro, um meio-campista e um atacante que atue pelas pontas. O Tricolor, entretanto, atravessa situação financeira delicada e, por isso, busca opções a custo zero. São os casos dos dois reforços confirmados até o momento: o meio-campista Danielzinho, vindo do Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, que estava no New York Red Bulls (Estados Unidos). Para o meio-campo, a diretoria mantém conversas com o Flamengo pela contratação de Allan. O Tricolor avalia um empréstimo como alternativa para viabilizar a chegada do jogador.

Grêmio se aproxima de Enamorado A nova diretoria do Grêmio cumpre a promessa de realizar mudanças após iniciar o mandato. Neste sentido, o Imortal está perto de fechar com o atacante Jose Enamorado. De acordo com a imprensa colombiana, o Junior Barranquilla aceita negociá-lo por três milhões de dólares (pouco mais de R$ 16 milhões na cotação atual) para adquiri-lo em definitivo. Até o momento, o Tricolor gaúcho anunciou somente a chegada de um reforço, Caio Paulista que fechou com o Imortal por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras. Mirassol se reforçando… O Mirassol oficializou mais um reforço para a temporada de 2026. O clube paulista acertou a contratação do atacante Nathan Fogaça, de 26 anos, que chega após acumular experiência tanto no futebol brasileiro quanto nos Estados Unidos.