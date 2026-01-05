Mercado da bola – mais novidades desta segunda (5): Chelsea quer Vini Jr e Cruzeiro tem acordo com Gerson

Blues podem fazer investida quase bilionária por brasileiro; Raposa avança por volante, e Timão muda de rota; veja os destaques / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola não tem previsão de parada. No futebol internacional, o Chelsea pretende fazer uma proposta quase bilionária ao Real Madrid para contratar o atacante Vini Jr, do Real Madrid. Além disso, o Cruzeiro deu passo importante para tentar fechar com Gerson. Afinal, a Raposa chegou um acordo com o jogador, mas ainda precisa convencer o Zenit, parte mais complicada na negociação. Outro destaque é a mudança de postura do Corinthians para ficar com Maycon em definitivo. Veja mais novidades desta segunda-feira (5). Proposta quase bilionária O Chelsea já começa a se movimentar nos bastidores para mais um investimento de peso no mercado europeu. O alvo da vez é o brasileiro Vini Jr, atacante do Real Madrid e um dos nomes mais valorizados do futebol mundial. Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, o clube inglês estuda formalizar uma proposta na casa dos 155 milhões de euros (R$ 980 milhões) para convencer o Real Madrid a negociar o brasileiro. A diretoria londrina enxerga uma oportunidade diante do atraso nas conversas pela renovação de contrato do jogador.

Gerson próximo do Cruzeiro? O Cruzeiro já chegou a acordo verbal para contratação do volante Gerson após reunião do diretor Bruno Spindel com o pai e representate do jogador, em Belo Horizonte, no último fim de semana. No entanto, a diretoria celeste busca avançar o negócio com Zenit, da Rússia. Entretanto, o clube russo é famoso por não liberar seus atletas com tanta facilidade. A informação é do “ge”. Corinthians ainda busca Maycon Com a proposta do Atlético por Maycon, o Corinthians se viu pressionado e mudou a proposta para tentar a contratação do meio-campista, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube paulista aceitou firmar um contrato de três anos de contrato, mesmo modelo que o Galo apresentou aos ucranianos. O tempo do vínculo, aliás, é o principal empecilho do acerto do Timão com os ucranianos. De acordo com a “ESPN”, o Shakhtar avisou ao Corinthians que não vai responder nada nesta segunda-feira e ainda deixou claro que o Atlético hoje é o melhor caminho para o volante Maycon. Botafogo encaminha com goleiro O Botafogo acertou nesta segunda-feira (5/1) a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos. Com contrato terminando em junho de 2026, o arqueiro do Gil Vicente (POR) já poderia assinar um pré-vínculo com qualquer clube.

Dessa forma, o Glorioso acerta sem custos a repatriação do jogador, revelado pelo próprio clube. Segundo informações do “ge”, o acordo é para um contrato de três anos. Ele se apresentará ao Fogão em julho, quando finda o vínculo com a equipe portuguesa. No entanto, ainda faltam detalhes para o anúncio do Botafogo. Bahia quer Weverton, do Palmeiras Com a saída de Marcos Felipe, o Bahia agora procura um novo goleiro para a temporada 2026. Um nome que entrou no radar foi o goleiro Weverton, do Palmeiras. O clube baiano procurou o staff do atleta para perguntar sobre condições do negócio e crer em proposta atrativa para contratar o arqueiro de 38 anos. A informação é do “ge”. O Bahia, aliás, pretende reforçar o gol com um nome experiente e oferecer um salário superior ao que o jogador recebe atualmente, além de um contrato de três anos, com a possibilidade de renovação automática por metas de desempenho.

Anúncio com provocação Ao anunciar a contratação de mais um reforço para a temporada 25/26, nesta segunda-feira (5/1), o West Ham (ING), 18º colocado da Premier League, aproveitou para cutucar o Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro tinha o atacante Taty Castellanos como opção para o mercado de transferências. E, através das redes sociais, o time inglês brincou com o anúncio do argentino ex-Lazio. Mesmo em sua conta oficial, ou seja, em inglês, os Hammers fizeram questão de divulgar um curto texto em português. Mirassol impossível O Mirassol segue reforçando o elenco para a temporada mais importante de toda a sua história, já que vai disputar a Libertadores. O clube do interior paulista anunciou, nesta segunda-feira (5), a contratação do meia Lucas Mugni e também acertou com Eduardo, ex-Cruzeiro e Botafogo.