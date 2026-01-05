Matheuzinho assume novo romance e se declara: “Essência que me apaixonei”

Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, lateral homenageou a influenciadora Pétala Barreiros em publicação no Instagram

O lateral-direito Matheus França, do Corinthians , decidiu tornar público um novo capítulo da vida pessoal. Isso porque o jogador usou as redes sociais na noite do último domingo (04) para assumir o relacionamento com a influenciadora Pétala Barreiros. Além de oficializar o namoro, Matheuzinho aproveitou a data para celebrar o aniversário da amada.

A mensagem do atleta teve um tom afetuoso e com foco no aniversário da influenciadora. “Parabéns, minha pequena. Que Deus continue te abençoando e iluminando. Continue com essa essência que eu me apaixonei… Te amo”, escreveu o atleta.

A mensagem serviu para dar fim aos rumores que rolavam há semanas nas redes sociais. Além do post, os dois ficaram coladinhos na comemoração de Pétala, agora com 27 anos, e ainda compareceram, na primeira aparição pública, na festa de aniversário de Rodrigo Garro.

Polêmica no relacionamento

O relacionamento já circulava em páginas de fofoca há cerca de um mês, inclusive com informações sobre uma possível tensão do casal. Na última semana, o perfil Daily Garotinho, que vazou sobre o affair, apontou que os pombinhos viveram um breve término recentemente.