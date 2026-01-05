Matheuzinho assume novo romance e se declara: “Essência que me apaixonei”Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, lateral homenageou a influenciadora Pétala Barreiros em publicação no Instagram
O lateral-direito Matheus França, do Corinthians, decidiu tornar público um novo capítulo da vida pessoal. Isso porque o jogador usou as redes sociais na noite do último domingo (04) para assumir o relacionamento com a influenciadora Pétala Barreiros. Além de oficializar o namoro, Matheuzinho aproveitou a data para celebrar o aniversário da amada.
A mensagem do atleta teve um tom afetuoso e com foco no aniversário da influenciadora. “Parabéns, minha pequena. Que Deus continue te abençoando e iluminando. Continue com essa essência que eu me apaixonei… Te amo”, escreveu o atleta.
A mensagem serviu para dar fim aos rumores que rolavam há semanas nas redes sociais. Além do post, os dois ficaram coladinhos na comemoração de Pétala, agora com 27 anos, e ainda compareceram, na primeira aparição pública, na festa de aniversário de Rodrigo Garro.
Polêmica no relacionamento
O relacionamento já circulava em páginas de fofoca há cerca de um mês, inclusive com informações sobre uma possível tensão do casal. Na última semana, o perfil Daily Garotinho, que vazou sobre o affair, apontou que os pombinhos viveram um breve término recentemente.
A tensão entre eles teria ocorrido por um desencontro de expectativas em relação a compromissos sociais. Segundo a publicação, Pétala teria avisado ao jogador que iria a uma festa, e o lateral decidir fazer o mesmo, porém sem comunicá-la. A situação teria gerado incômodo e levado à decisão de encerrar o relacionamento naquele momento.
Pétala Barreiros construiu trajetória no empreendedorismo antes de se tornar influencer. Ela e a irmã, Yanka, integram a lista Forbes Under 30 e são sócias da Alpha 7, organização voltada para equipes de e-sports.
ãe desde os 15 anos, ela tem dois filhos com o empresário Marcos Araújo, com quem enfrenta uma disputa judicial. A visibilidade aumentou após a participação no reality show A Fazenda, em 2022.
Trajetória de Matheuzinho
Revelado pelo Flamengo, o lateral vive um período de alta no Corinthians. Ele conquistou sete títulos em 152 jogos pelo Rubro-Negro, com quatro gols e 21 assistências. Já no time paulista, contribuiu com cinco tentos e sete passes aos companheiros em 109 partidas.
Ele conquistou a Copa do Brasil por Flamengo e Corinthians, bem como os Estaduais, Carioca e Paulista, respectivamente. Pelo Rubro-Negro, levantou três troféus do Cariocão, o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil 2021 e a Libertadores em 2022.
