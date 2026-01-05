Maricá x Athletico, pela Copinha: onde assistir

Maricá x Athletico, pela Copinha: onde assistirFuracão vai em busca da primeira vitória na competição, enquanto o Tsunami tenta garantir a classificação inédita na próxima fase
Depois de um começo inesperado no Grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira (06), Maricá e Athletico se enfrentam pela segunda rodada da chave, em Araçatuba, a partir das 21h.
Com os resultados da primeira rodada, o clube carioca lidera o grupo de forma isolada, com três pontos. Já o Rubro-Negro vacilou e ficou apenas no empate em sua estreia, somando um ponto e precisando vencer para não se complicar na Copinha.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Paulistão no YouTube.
Como chega o Maricá
Em sua primeira participação na Copinha, o Tsunami conseguiu começar com tudo. Em sua primeira partida no torneio, venceu o Araçatuba por 3 a 1 largou na frente na chave. Caso consiga uma nova vitória, o Maricá garante de forma antecipada a sua vaga para a próxima fase do torneio.
Como chega o Athletico
Com um começo complicado, o Furacão tenta se reabilitar na Copinha. Na estreia, o Rubro-Negro sofreu um gol já nos minutos finais da partida e ficou no empate com o Osasco Sporting. Agora, o Athletico precisa vencer para brigar pela ponta do grupo e não correr o risco de uma possível eliminação ainda na fase de grupos.