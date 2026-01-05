Manchester United demite Ruben Amorim após 14 meses

Manchester United demite Ruben Amorim após 14 mesesTreinador português teve o pior aproveitamento de um técnico do clube inglês no século
Chegou ao fim a trajetória de Ruben Amorim no Manchester United. O clube inglês anunciou nesta segunda-feira (5) a demissão do técnico português, que ficou no cargo por 14 meses. Assim, os Red Devils serão comandados pelo interino Darren Fletcher, na próxima quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), contra o Burnley, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.
A demissão ocorreu após a sequência de empates com o lanterna Wolverhampton e com o Leeds United, que também luta pela permanência na elite do futebol inglês. Após o empate neste último domingo (4), aliás, Ruben Amorim criticou a alta cúpula do Manchester United e cobrou mais autonomia. Contudo, isso não repercutiu bem internamente.
Contratado em novembro de 2024, Ruben Amorim comandou o Manchester United em 63 jogos. Ao todo, conquistou apenas 24 vitórias e teve 38,7%, de aproveitamento, o pior índice de um técnico pela equipe inglesa neste século. Na última temporada, aliás, os Red Devils ficou em 15º lugar no Campeonato Inglês, a sua pior posição na história da competição. O português não deve assumir um novo trabalho até junho.
Além disso, o Manchester United também perdeu a final da Liga Europa diante do Tottenham, na última temporada. Para a temporada 2025/26, o clube inglês gastou mais de R$ 1,5 bilhão, incluindo a contratação do brasileiro Matheus Cunha, ex-Wolverhampton. Contudo, o time continua oscilando. Atualmente, ocupa o 6º lugar, com oito vitórias, sete empates e cinco derrotas em 20 jogos.
