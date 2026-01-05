Manchester United demite Ruben Amorim após 14 meses

Treinador português teve o pior aproveitamento de um técnico do clube inglês no século / Crédito: Jogada 10

Chegou ao fim a trajetória de Ruben Amorim no Manchester United. O clube inglês anunciou nesta segunda-feira (5) a demissão do técnico português, que ficou no cargo por 14 meses. Assim, os Red Devils serão comandados pelo interino Darren Fletcher, na próxima quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), contra o Burnley, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. A demissão ocorreu após a sequência de empates com o lanterna Wolverhampton e com o Leeds United, que também luta pela permanência na elite do futebol inglês. Após o empate neste último domingo (4), aliás, Ruben Amorim criticou a alta cúpula do Manchester United e cobrou mais autonomia. Contudo, isso não repercutiu bem internamente.