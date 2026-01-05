Luverdense x Corinthians, pela Copinha: onde assistir

O Corinthians enfrenta o Luverdense (MT) nessa terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, sede do grupo, localizada no Centro-Oeste Paulista. O jogo é válido pelo Grupo 8 da competição, que ainda conta com Trindade (GO) e do XV de Jaú, time anfitrião.

Como chega o Corinthians

O Alvinegro ganhou seu primeiro jogo por 1 a 0, no último sábado (3), e ocupa a segunda posição do grupo por conta dos critérios de desempate – isso porque o XV de Jaú venceu sua partida de estreia por 2 a 1 e tem mais gols pró. Assim, uma vitória pode encaminhar a classificação do Corinthians para a segunda fase do torneio, dependendo do resultado do jogo entre o líder da chave e o Trindade, que acontece um pouco mais cedo, às 17h15 (de Brasília).

Como chega o Luverdense

O time de Lucas do Rio Verde perdeu em sua estreia (2 a 1 para o XV de Jaú), no último sábado (3). O jogo ficou marcado por um dos gols mais bonitos da primeira fase da Copinha. No lance, após saída errada do goleiro Kaique Feijó, do Luverdense, Wesley Said finalizou de cobertura da intermediária para abrir o placar. Graças a este resultado, o time mato-grossense ocupa a terceira posição do grupo e precisa vencer para seguir com chances de classificação ao mata-mata.

