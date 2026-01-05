Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas Piton treina sem dores e se aproxima de retorno ao Vasco

Jogador se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo
Boa notícia para o Vasco. O lateral-esquerdo Lucas Piton avançou na recuperação da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e se aproximou do retorno. Dessa forma, o jogador deve retornar às atividades com o grupo nos próximos dias, durante a pré-temporada no CT Moacyr Barbosa.

Lucas Piton se lesionou na partida contra o Mirassol, pelo Brasileirão, no dia 2 de dezembro. Assim, o jogador perdeu as semifinais e finais da Copa do Brasil. Durante as férias, o lateral realizou trabalhos particulares com fisioterapia e também fez todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco.

Nos últimos dias, o jogador se reapresentou junto com a primeira parte do elenco para a pré-temporada, no CT Moacyr Barbosa. Lucas Piton fez os trabalhos sem restrições ou dores. Assim, a evolução impressionou o Vasco. A expectativa, portanto, é que ele retorne às atividades com o grupo nos próximos dias e fique à disposição já no início do Carioca.

Além de Lucas Piton, o Vasco terminou a temporada com mais três jogadores no departamento médico: o volante Jair, o meia Mateus Carvalho e o atacante Adson. Todas as lesões foram graves e os jogadores seguem em tratamento no departamento médico vascaíno. O Cruz-Maltino estreia na temporada no dia 15, às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, em São Januário, pelo Carioca.

