Lenda do Real Madrid “escanteia” Cristiano Ronaldo e define Messi como maior da história

Ídolo do Barcelona, argentino também superou nomes como Ronaldo Fenômeno e Zidane em lista final do astro eternizado na história merengue
Lenda do Real Madrid, Raúl colocou Lionel Messi, ídolo do Barcelona, acima de Cristiano Ronaldo ao apontar quem considera o maior jogador de futebol de todos os tempos. A declaração do ex-atacante ao canal EDYYN repercutiu por partir de um astro eternizado na história merengue e por citar o argentino à frente também de nomes como Zidane e Ronaldo.

Ao ser perguntado sobre quem considera o melhor de todos os tempos, Raúl contextualizou a escolha. O astro reverenciou jogadores com quem dividiu vestiário antes de bater o martelo sobre Lionel. 

“Eu tive a sorte de jogar com jogadores como Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo… mas eu acho que o Messi é o melhor. Muito diferente. Ele faz tudo parecer fácil, coisas que você vê como impossíveis, ele faz parecer fáceis. Faz como se estivesse jogando com seus amigos na rua”, afirmou.

O peso da fala passa, necessariamente, pela história de quem a fez. Raúl defendeu os merengues entre 1994 e 2010, com uma trajetória que o colocou entre os maiores nomes do clube. Por lá, marcou 323 gols em 550 partidas oficiais, além de ter levantado seis troféus da LaLiga e três da UEFA Champions League. 

Cristiano Ronaldo x Messi

Na mesma conversa, Raúl citou Cristiano Ronaldo, outro personagem central da história recente do Real. O português marcou 311 gols em 292 jogos pelo clube, conquistou dois títulos nacionais e venceu quatro edições da Champions League. O desempenho, aliás, o consolidou como uma das principais referências do futebol mundial no século XXI.

A escolha por Messi resgatou um debate que atravessou mais de uma década. Contemporâneos, argentino e português protagonizaram alguns dos maiores duelos da história do futebol moderno — especialmente nos anos em que defenderam Barcelona e Real Madrid.

Pelo clube catalão, Lionel disputou 520 partidas, marcou 474 gols e conquistou dez títulos do Campeonato Espanhol e quatro da Champions League. Em 2022, completou a lista de grandes conquistas ao levantar a Copa do Mundo como capitão da Argentina.

Ambos devem dar adeus à Copa do Mundo na edição deste ano, nos Estados Unidos, México e Canadá. Lionel sonha com a segunda conquista da competição, enquanto o português vislumbra o feito inédito para encerrar a trajetória de maneira irretocável.

