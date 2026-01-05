Lenda do Real Madrid “escanteia” Cristiano Ronaldo e define Messi como maior da história

Ídolo do Barcelona, argentino também superou nomes como Ronaldo Fenômeno e Zidane em lista final do astro eternizado na história merengue / Crédito: Jogada 10

Lenda do Real Madrid, Raúl colocou Lionel Messi, ídolo do Barcelona, acima de Cristiano Ronaldo ao apontar quem considera o maior jogador de futebol de todos os tempos. A declaração do ex-atacante ao canal EDYYN repercutiu por partir de um astro eternizado na história merengue e por citar o argentino à frente também de nomes como Zidane e Ronaldo.

Ao ser perguntado sobre quem considera o melhor de todos os tempos, Raúl contextualizou a escolha. O astro reverenciou jogadores com quem dividiu vestiário antes de bater o martelo sobre Lionel. “Eu tive a sorte de jogar com jogadores como Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo… mas eu acho que o Messi é o melhor. Muito diferente. Ele faz tudo parecer fácil, coisas que você vê como impossíveis, ele faz parecer fáceis. Faz como se estivesse jogando com seus amigos na rua”, afirmou.

O peso da fala passa, necessariamente, pela história de quem a fez. Raúl defendeu os merengues entre 1994 e 2010, com uma trajetória que o colocou entre os maiores nomes do clube. Por lá, marcou 323 gols em 550 partidas oficiais, além de ter levantado seis troféus da LaLiga e três da UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo x Messi Na mesma conversa, Raúl citou Cristiano Ronaldo, outro personagem central da história recente do Real. O português marcou 311 gols em 292 jogos pelo clube, conquistou dois títulos nacionais e venceu quatro edições da Champions League. O desempenho, aliás, o consolidou como uma das principais referências do futebol mundial no século XXI.